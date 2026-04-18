日本版The North Face人氣超美國原版　98%原創設計行山服變潮牌

在日本販售的美國戶外服飾品牌「THE NORTH FACE（北面）」商品中，有98%為日本獨立設計，這一事實其實鮮為人知。日本富山縣的運動服飾製造商Goldwin擁有THE NORTH FACE在日本的獨家代理權，並推動其朝向都會時尚發展，成功打造出超越美國「本家」的品牌形象。如今，「日本版THE NORTH FACE」也以嶄新的形態在韓國市場逐步擴大版圖。

撰文：中原美繪子（自由撰稿人。以經濟雜誌為中心執筆、編輯。）



取得日韓商標權 邁向在地化轉型

THE NORTH FACE誕生於美國加州。其戶外服飾與睡袋在耐用、防寒、防水等性能方面表現出色，因此成為全球消費者熟知的品牌。

年輕人與外國遊客雲集的原宿，匯聚了包括旗艦店「THE NORTH FACE Mountain」在內的多家THE NORTH FACE直營門市。（Nippon.com授權使用）

1978年，THE NORTH FACE進入日本市場。代理商為運動服飾製造商Goldwin。Goldwin曾在1964年東京奧運期間為日本代表隊提供隊服，並以此為契機逐步擴展事業版圖。

▼Goldwin的獨特服裝設計▼

+ 5

當時，在專業登山家與探險家之間廣受好評的高機能羽絨外套「Sierra Parka」，也成為許多熱愛戶外活動、嚮往嬉皮文化等美國西岸生活風格的日本人之時尚單品。衣服商標上印有取材自美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）半圓頂花崗岩穹丘的弧形標誌，逐漸在日本累積品牌影響力。

1994年，Goldwin取得THE NORTH FACE在日本與韓國的商標權，全面啟動日本本土產品研發，將源自美國的機能性與街頭時尚結合，並依據日本人體型進行專屬設計。

1990年代在美國開發的「Nuptse Jacket（努普賽夾克）」成為成功適應日本市場的代表作。這款強化嚴苛山岳環境耐受性能的產品，最初在紐約嘻哈文化圈掀起熱潮。2000年代於日本上市時，依照日本人體型加以改良，並導入遠紅外線保溫的「Photoelectric® Down（光電羽絨）」等技術，因此迅速在日本街頭時尚圈走紅。

經典人氣商品Nuptse Jacket（左）與Mountain Down Jacket（右）。（Goldwin）

2000年代之後，Goldwin與服裝企劃、製造與銷售公司nanamica合作，推出日本限定品牌「THE NORTH FACE紫標」，正式展開獨立產品開發。在強調機能性的同時，打造貼合都會生活的精緻設計，使得在上班、上學等日常場景穿着THE NORTH FACE的消費者持續增加。

面對氣候變遷帶來的酷暑與暴雨頻發，自2020年以來，THE NORTH FACE也積極推出吸濕排汗T恤、防水加工輕量外套等產品，豐富適用於都會與戶外等不同場景的多元產品線。

如今，更輕量、易收納且具備優異防風防雨性能的「Wind Jacket（防風外套）」銷售表現亮眼。該系列產品便於在上班、上學或假日外出時隨身攜帶，能因應突如其來的氣溫變化或強風等狀況，因此深受消費者歡迎。

如今，更輕量、易收納且具備優異防風防雨性能的Wind Jacket（防風外套）銷售表現亮眼。（Goldwin）

在富山的最新實驗室研發

負責產品研發的核心部門，是位於富山縣小矢部市、設於富山總部內的「GOLDWIN TECH LAB（以下簡稱『實驗室』）」。

小矢部市是Goldwin創業起步之地。1950年，Goldwin前身「津澤針織製造所」在此創立。實驗室成立於2017年，與製造商合作，在布料研發、縫製工藝、版型設計、品質管理等多方面持續研究，並以兼具美感與機能性的產品為目標，經反覆改良後，確立日本THE NORTH FACE的獨立設計體系。

1950年，Goldwin前身「津澤針織製造所」在小矢部市創立。（Glodwin）

以目前開發中、適用於日夜溫差大的登山與越野跑場景之服裝為例，實驗室計劃運用自家研發的新技術，透過調節衣服內部空氣量，大幅提升保溫性能。

在設計防雨外套帽兜時，為呈現優美曲線效果，研發團隊在縫製與版型設計上反覆試作與驗證，力求展現具有日本特色的設計語彙。

相關閱讀：日本爆笑「無用發明」：隱形T恤只在一處有效 死蚊印章竟大賣

+ 31

在東京原宿的THE NORTH FACE旗艦店中，來自中國、韓國等東亞地區的顧客絡繹不絕，專程選購設計簡約且具高機能性的日版產品，尤其經典的「Nuptse Jacket」日本版人氣極高。

美國THE NORTH FACE年營收約17億美元（約133億港元）。據Goldwin表示，日本THE NORTH FACE的營收在2025年3月突破1000億日圓（約49億港元）。考量日本市場規模與人口約為美國的3成，其品牌滲透率可說已超越美國「本家」。

應用程式開發公司STARTDASH針對20至59歲日本女性進行的戶外品牌調查（2025年11月發布）顯示，THE NORTH FACE在「知名度」「好感度」「高品質」3項指標中均名列第一。

韓國版「THE NORTH FACE White Label」人氣飆升

近年來，THE NORTH FACE再現新動向。Goldwin與韓國企業合資打造的THE NORTH FACE White Label（白標）系列，受到日本年輕消費者的關注。

韓版THE NORTH FACE以20多歲女性為主要目標客群，相較日本Purple Label（紫標），更偏向休閒運動風格。韓版多為修身、時尚剪裁，例如短版羽絨外套等，與版型較為寬鬆的日版形成鮮明對比。色彩也更為豐富，涵蓋柔和色系等選擇，提供更多搭配可能。

韓版THE NORTH FACE以20多歲女性為主要目標客群，相較日本Purple Label（紫標），更偏向休閒運動風格。（thenorthfacekorea.co.kr）

居住在東京的20多歲日本女性表示：「韓國THE NORTH FACE有很多日本沒有的設計款式，很有吸引力。」此外，相較日版THE NORTH FACE更為親民的定價，也是其受到年輕族群支持的重要原因之一。

在首爾知名商圈明洞，THE NORTH FACE門市的消費者中約4成為來自中國、日本等地的觀光客。「只有在韓國才能買到」的稀有性，也進一步刺激了消費意願。

韓版THE NORTH FACE的營運方為Goldwin與當地企業成立的合資公司「YOUNGONE OUTDOOR Corporation」。該公司制定專門針對韓國市場的行銷策略，邀請K－POP偶像與韓國演員等名人代言宣傳。

日韓兩國有不少人同樣關注韓國偶像。當K－POP偶像穿着THE NORTH FACE外套在社群媒體發布照片時，來自日本粉絲的訂單便蜂擁而至。Goldwin THE NORTH FACE事業本部副本部長高梨亮表示：「沒有哪個國家能像日本一樣，能如此精準地與明星行銷模式契合。」

強化研發實力 佈局未來發展

THE NORTH FACE的暢銷，為Goldwin貢獻約8成營收，推動公司持續成長。下一步，Goldwin將進一步發揮其兼具機能性與時尚性的產品開發能力，積極推廣自有品牌「Goldwin」。在海外市場方面，繼美國與德國之後，也於中國與韓國開設直營門市，着手打造涵蓋冬季休閒與寒冷地區都市日常服飾在內的品牌體系。

特別是在中國市場，THE NORTH FACE採用高機能面料GORE－TEX，搭配去除多餘裝飾的簡約設計，鎖定熱愛滑雪等冬季休閒運動的高收入族群。據介紹，2021年開設的北京門市銷售額已超越東京原宿與丸之內門市。

源自美國的THE NORTH FACE，在日本實現了獨特的「進化」，並順勢將品牌影響力擴展至東亞地區。以日、中、韓為軸心，逐漸形成各自享受本土化品牌特色的消費族群，市場需求也在彼此帶動下持續擴大。

【延伸閱讀】日本時裝新設計叫價3萬 被嘲如「披麻戴孝」 網民：回鄉會被打

+ 14

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】