無懼AI來襲！消防、醫護「13種職業」人工理想且難受經濟衰退影響

美國就業市場近日籠罩在經濟衰退疑慮中，許多人擔心難以找到穩定工作。美國履歷製作公司LiveCareer 根據美國勞工統計局的數據進行了一項新研究，確定了13個「不受經濟衰退影響」的職業。這些職業薪水豐厚、發展機會多、工作穩定，而且無需學士學位。

《CNBC》報導，每個職位的年薪中位數至少為5萬美元（約39萬港元）。預計到2032年，所有職位的薪資都將增加至少4%。LiveCareer 的職涯專家賈斯名（Jasmine Escalera）指出，這類型的工作正在增長，並形容名單上的許多工作為「不易被人工智慧取代」，因為這些工作需要溝通和解決問題等「以人為本的技能」。

以下為在經濟不確定的時期，能提供工作保障和發展機會的13種職業：

1. 職能治療助理

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：副學士學位（Associate degree）

2. 消防員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程（Postsecondary nondegree award）

3. 超音波檢查技術師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

4. 病歷管理專員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

5. 執業護理師（LPN）與職業護理師（LVN）

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

6. 醫事放射師

年薪中位數：7萬5,000美元至9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬 9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

7. 呼吸治療師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

8. 口腔衛生師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

9. 按摩治療師

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

10. 物理治療師助理

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬 4,992港元）

所需教育程度：副學士學位

11. 暖氣、空調和冷氣機械師和安裝員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至 58萬 4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

12. 電腦網路支援專家

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999 美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：副學士學位

13. 重型卡車和牽引拖車司機

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999 美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

