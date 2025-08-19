無懼AI來襲！消防、醫護「13種職業」人工理想且難受經濟衰退影響

美國就業市場近日籠罩在經濟衰退疑慮中，許多人擔心難以找到穩定工作。美國履歷製作公司LiveCareer 根據美國勞工統計局的數據進行了一項新研究，確定了13個「不受經濟衰退影響」的職業。這些職業薪水豐厚、發展機會多、工作穩定，而且無需學士學位。



《CNBC》報導，每個職位的年薪中位數至少為5萬美元（約39萬港元）。預計到2032年，所有職位的薪資都將增加至少4%。LiveCareer 的職涯專家賈斯名（Jasmine Escalera）指出，這類型的工作正在增長，並形容名單上的許多工作為「不易被人工智慧取代」，因為這些工作需要溝通和解決問題等「以人為本的技能」。

相關文章：AI時代下「7大鐵飯碗行業」夠穩陣！需求高、人工好不怕被淘汰

+ 14

以下為在經濟不確定的時期，能提供工作保障和發展機會的13種職業：

1. 職能治療助理

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：副學士學位（Associate degree）

2. 消防員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程（Postsecondary nondegree award）

3. 超音波檢查技術師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

4. 病歷管理專員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

5. 執業護理師（LPN）與職業護理師（LVN）

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

相關文章：老闆只講求快捷！設計師曾多番獲獎 嘆有AI後已變成「P圖大師」

+ 12

6. 醫事放射師

年薪中位數：7萬5,000美元至9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬 9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

7. 呼吸治療師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

8. 口腔衛生師

年薪中位數：7萬5,000美元至 9萬9,999美元（約58萬5,000港元至77萬9,992港元）

所需教育程度：副學士學位

9. 按摩治療師

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

相關文章：ChatGPT｜AI科技威脅打工仔飯碗？6種應用方法 反可提升工作效率

+ 23

10. 物理治療師助理

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至58萬 4,992港元）

所需教育程度：副學士學位

11. 暖氣、空調和冷氣機械師和安裝員

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999美元（約39萬港元至 58萬 4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

12. 電腦網路支援專家

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999 美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：副學士學位

13. 重型卡車和牽引拖車司機

年薪中位數：5萬美元至7萬4,999 美元（約39萬港元至58萬4,992港元）

所需教育程度：高中後非學位教育課程

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

延伸閱讀：

大學哪系「薪」情最佳？美調查：工程類畢業薪資中位數７萬美元

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】