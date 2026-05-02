五一｜中國首支｢機械人交通警｣隊正式上崗　指揮交通還能記錄違規

「五一」假期第一天，全國首個交通管理機器人中隊在浙江杭州正式上崗執勤。這支名為「杭警智行」的機器人交警隊伍，由15台智能交管機器人組成，主要承擔非機動車和行人違法勸導、交通指揮、遊客問路指引等任務，和路面警力協同作戰，提升交通秩序管理效能。



需要問路的遊客，只需走近交管機器人，點擊機身互動屏「我要說話」功能按鍵，即可發起問詢。

浙江杭州正的機器人交警隊伍「杭警智行」。（央視新聞）

不止可指揮交通 為問路遊客指引方向 還會錄下違規行為：

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機器人搭載的語音大模型，能快速識別語音訴求，結合即時路況與地理位置，通過語音交互和機身屏幕的圖文展示，為遊客規劃並提供最優步行及公共交通路線。

在交通指揮和管理上，機器人毫秒級聯動信號燈，精準執行直行、停止、左轉等8類指揮動作，同時能自動識別非機動車越線停車、未戴頭盔等違法行為，對提醒3次未改正者記錄違法線索，並推送至杭州市公安局交管支隊預警中心。