8旬翁一人經營｢最孤獨動物園｣　堅守35年救助無數生命獲網民支持

貴州凱里的「最寒酸動物園」近日走紅後，湖北恩施的「最孤獨動物園」亦被網民重新提起。至於為何被稱為「最孤獨動物園」，是因為動物園由85歲的羅應玖獨自經營，他身兼園長、飼養員、清潔工、採購員、售票員多職，至今已獨自堅守了35年，不少網民聽聞羅應玖與動物的故事後，支付「雲門票」予以支持。



羅應玖已獨自堅守動物園35年。（網上圖片）

羅應玖。（網上圖片）

他不斷救助各種野生動物。（網上圖片）

出生於1940年的羅應玖，1976年退伍回到湖北恩施，一次偶然的機會，他在「野味」攤檔花5元買下一隻丘鷸，又花14元買了隻斷腿豪豬。此後陸續買回受傷麂子、山獺、野雞等，放在當地一間電影院後院子裏治傷並喂養，還做了「動物園現在開業，歡迎參觀」的廣告牌。

1989年，當地政府資助羅應玖2萬元，「民辦官助」的動物園——鳳凰山動物園成立。羅應玖既是園長，又是飼養員、清潔工、採購員、售票員等。他不斷救助各種野生動物，動物園裏很多動物都身患殘疾，如沒尾巴的老虎、孔雀，還有從餐館救下的斷掌黑熊「乖乖」等。

羅應玖的孫女羅巍說，爺爺這些年送走了80多隻離世的動物，「之前的獅子、老虎、黑熊等都因為老弱相繼離世了，目前還有豪豬、猴子、野豬、土撥鼠、狐貍、鹿等雜食性動物。」

他不斷救助各種野生動物。（網上圖片）

最孤獨動物園。（上游新聞）

羅應玖表示自己想堅持到90歲。（上游新聞）

羅應玖表示，「最困難的時候，全身上下只剩下幾十元。結果有次買彩票一下子中了兩萬元，這是上天給動物們的福報。社會上愛心人士的捐助，動物們挺過了寒冬。」

隨着貴州凱里的「最寒酸動物園」近日走紅後，羅應玖的動物園再度引發關注。2022年1月，羅巍在社交平台開設賬號「羅爺爺的動物園」，記錄爺爺與動物園的故事，感動了許多網民，不少網民不僅為動物園寄去物資，還找到動物園的收款碼，自發捐出幾十元至百元的「雲門票」。

如今85歲的羅應玖仍然身體健康，親力親為照顧動物，對於網民「雲門票」的行為，他十分感激，「好心人這麽多，我確實感謝不盡啊」，並表示自己想堅持到90歲，「無論怎麽樣，都要堅持，看能不能堅持到我90歲，想是這樣想的。萬一中途有不幸，那也沒有什麽遺憾。走到什麽時候黑，就在什麽時候歇。」