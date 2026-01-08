河南多地夜空驚現成串「神秘光點」　天文專家：馬斯克星鏈過境

河南夜空驚現「銀河號列車」？鄭州、洛陽、開封、新鄉等多地網友6日晚陸續發現，夜空中出現神秘光點成串快速移動，估計數量多達十幾個，持續十幾分鐘後消失，引發熱議。



網傳影片顯示，光點成串出現時間為6日晚間6點半至7點半之間，至少有十幾個光點整齊排成一排，懸掛在夜空中，疑似還在移動，蔚為壯觀。同一時段，山東、陝西等地民眾也目擊相同現象。

河南多地夜空驚現成串「神秘光點」。（《大河報》圖片）

專家回應河南多地夜空出現神秘光點：

據《大河報》報導，河南省婦女兒童發展中心天文館館長李德範證實，這些引發熱議的神秘光點並非不明飛行物，而是馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的「星鏈」衛星群。

李德範解釋，星鏈衛星在軌道運行時，太陽能面板角度變化會反射太陽光形成亮點。他表示：

觀測這些衛星的最佳時間通常在傍晚和清晨，因為這兩個時段大氣層上方較亮，星鏈成串出現特別醒目。

據了解，這並非民眾首次目擊星鏈衛星過境奇觀。一年多前安徽合肥也曾出現類似景象，隨著低軌衛星數量持續增加，「星鏈過境」現象近年來日趨常見。

李德範建議，民眾可透過相關手機應用程式查詢星鏈衛星過境的具體時間和方位。根據相關資料，SpaceX公司目標建設全球覆蓋、大容量、低時延的天基通信系統，計劃使衛星總量達到約4.2萬顆。截至2025年底，星鏈衛星在軌數量已超過1萬顆。

SpaceX官網資料顯示，該公司發射頻率逐年提升，從2020年的25次軌道升空，增加至2025年的165次，幾乎每隔一天進行一次發射任務。

