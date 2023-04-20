「小熊軟糖」正確口味顛覆你認知　綠色竟非青蘋果　白色更無厘頭

Haribo推出的「小熊軟糖」是許多人的童年回憶，但近期一則國外網路論壇的貼文跌破眾人眼鏡，因為綠色「小熊軟糖」的口味並不是青蘋果口味，而證據就在包裝上，讓網友大嘆「活了20多年都不知道」。



根據《紐約郵報》報道，外國論壇《Reddit》一則有關小熊軟糖的消息再度受到眾人關注，一名國外網友貼出一張Haribo「小熊軟糖」的包裝照片，上面註明了軟糖的口味，不同顏色的味道都不一樣。

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而讓許多人震驚的是，綠色小熊軟糖竟不是青蘋果、萊姆（青檸）或西瓜口味，而是士多啤梨口味，該消息在網路上因此引發討論，「活了20年，直到現在才發現綠色的Haribo小熊軟糖其實是士多啤梨味的」、「綠色的是士多啤梨味很有誤導性」、「我吃起來像是青蘋果」。

但也有網友表示「有什麼好驚訝的，不是都寫在包裝上嗎？」、「綠色的小熊軟糖是士多啤梨味這件事雖然很奇怪，但沒人覺得白色的小熊軟糖是菠蘿口味也有問題嗎？」。

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在部分地區 綠色確是蘋果味

另有網友指出，「Haribo在幾年前已經做出修改，在德國銷售的產品綠色已經變成蘋果口味，士多啤梨口味則是一種比覆盆子口味更亮的紅色」、「我住在加拿大，綠色的小熊軟糖是蘋果口味的」。

而據外媒報道，小熊軟糖的顏色及口味似乎因地域而有差異，綠色的小熊軟糖是士多啤梨味，但在英國、德國或西班牙，綠色的小熊軟糖是蘋果味。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】