委內瑞拉變天｜馬杜羅掀「囚犯時尚」討論　網民：成Nike最強代言

美軍1月3日閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻，隨後美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社群平台公布馬杜羅上銬照，畫面一出震驚全球。



除了引發地緣政治討論外，眼尖網友還注意到，馬杜羅穿的是全套Nike Tech服裝，相關搜尋量意外暴增，網友笑稱「Nike成了最大贏家」。

馬杜羅Nike Tech運動服掀討論 耳機眼罩品牌也被挖

香港時間4日凌晨約12點半，特朗普在社群媒體Truth Social發布一張馬杜羅在硫磺島號的照片。畫面中，馬杜羅雙手被銬，戴着眼罩和耳罩，但他身穿的全套灰色Nike運動服格外搶眼，意外掀起一股「囚犯時尚」討論。有網友挖出，他穿的是Nike Tech灰色連帽夾克與長褲，採用再生材質。（編按：全套盛惠260美元，約2028港元）

此外，有網友注意到，照片中馬杜羅戴的是Flintronic黑色耳罩，售價約11.99美元（約93港元），眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約54港元）。

對於馬杜羅的穿著，不少網友在Threads直呼這是「最強業配文」，看了忍不住想入手同款。X平台上也有外國專頁指出，馬杜羅被捕照片公布後，Google搜尋Nike Tech的熱度飆升，還稱「Nike成了最大贏家」。更有網友建議，Nike行銷團隊應該抓住這波熱潮，將這套服裝命名為「馬杜羅灰」並積極推廣。

