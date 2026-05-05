美國神祕51區「1天17次地震」 專家指極不尋常：是否秘密試驗？
撰文：TVBS新聞網
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美國著名的「51區（Area 51）」過去因為與外星人、UFO有掛鈎而揚名國際，沒想到4月29日至30日的短短不到1天之內，51區竟至少發生了多達17次連環地震、規模介於2.5至4.4。對此，專家坦言「這種現象極不尋常」。
美國51區連環17震 專家：極不尋常
《紐約郵報》報道，根據美國地質調查局（USGS）的數據顯示，這一系列地震落在規模2.5到4.4之間、震央皆位於51區基地附近。
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第1次也是最強烈的次地震發生在當地時間29日下午3時剛過，震源深度為2.5英里（約4公里），隨後發生了十幾次較小的餘震。
地球物理學家伯恩斯（Stefan Burns）聲稱「這一系列地震活動發生在1個不尋常的地點」，並在X平台上發布影片、強調震源深度很淺。伯恩斯還補充說：
這些不尋常的震動使其值得在「這是否是1次秘密的地下核試驗」這一背景下進行討論。
事實上，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）先前剛好暗示即將對外解密UFO檔案，當時他語帶玄機地表示「我們將發布許多尚未公開的事物，我想其中一些內容對人們來說會非常有意思」。
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