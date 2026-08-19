加國慈母將鍵盤紋手臂溝通　自閉兒拼出的第一個字讓全網感動喊

為了讓無法使用口語溝通的自閉症兒子，隨時都能表達自己的想法，一名加拿大女子想出一個特別的方法。她直接在自己的手臂刺上一個鍵盤，讓兒子即使沒有電子設備，也能透過她的手臂「說話」。



加拿大女子弗萊徹（Jessica Fletcher）日前帶着11歲兒子杭特（Hunter）外出用餐。杭特患有自閉症，無法以口語表達，平時仰賴輔助與替代溝通裝置（AAC）與他人交流。AAC是一種平板裝置，讓杭特得以透過選擇文字和符號表達意願。

一個加拿大媽媽弗萊徹（Jessica Fletcher）給自己的手臂紋了「鍵盤刺青」，讓罹患自閉症的兒子杭特（Hunter）隨時可以和自己溝通，不用擔心電子設備有時候失效。（圖／翻攝自Facebook@Hunter's Voice）

紋身上除了英文字母 還有笑臉、哭臉、「我愛你」按鍵：

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豈料當天AAC裝置突然沒電，讓弗萊徹相當着急，所幸杭特不慌不忙地拿起一張餐巾紙，在上面畫出鍵盤，接著用手指指出自己想點的餐點。看到這樣的場面，弗萊徹決定不能讓兒子只依賴科技，打算為他打造一個永遠不會沒電的備用溝通工具。

媽媽手臂化身鍵盤！兒子「開口」喊Mama

弗萊徹找上刺青師，在自己的前臂刺上一個鍵盤圖案。除了英文字母之外，上面還有笑臉、哭臉，以及寫著「我愛你」的按鍵。當她首次向杭特展示這個驚喜時，杭特透過媽媽手臂上的鍵盤「輸入」的第一個字，就是「Mama（媽媽）」。

如今，母子倆過去因溝通不便產生的許多挫折大幅減少。只要兩人在一起，杭特就能直接在媽媽的手臂上點出自己想說的話。此外，這個刺青還帶來另一個意想不到的好處。杭特平常使用的AAC裝置會把他輸入的文字直接念出聲，但媽媽手臂上的鍵盤，讓母子倆得以進行只有彼此知道的「悄悄話」。

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弗萊徹7月在社群媒體分享杭特利用她手臂上的刺青溝通的影片後，迅速在網路爆紅，在社群平台累積超過200萬個讚，同時也啟發許多家中有非口語溝通者的家庭。弗萊徹表示「當我們移除溝通的障礙，就是在給予無法以口語表達的人機會，讓他們向我們展現真正的自己」。

最令她感動的是，杭特的同學們也希望能擁有印有鍵盤的衣服，這樣他們就可以在遊樂場上和杭特聊天，甚至說悄悄話、分享彼此的小秘密。這讓弗萊徹開始與一家服飾公司合作，推出在袖子上印有鍵盤的上衣。

一個紋身感動全球 刺青師願免費幫忙

她透露，世界各地陸續有家長、護理師、醫生及第一線救援人員與她聯繫，希望藉由這種方式，幫助學校、醫院或家庭中的自閉症兒童與他人溝通。也有刺青師主動提出，願意免費替有需要的家長刺上類似的鍵盤圖案。

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對弗萊徹而言，這個刺青不只是一個圖案，而是兒子的另一條溝通渠道。弗萊徹表示，如果能重新選擇，她仍會毫不猶豫這麼做。「如果能讓我的兒子多一種與人溝通的方式，就算要在身上留下千道傷痕，我也甘願」。

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