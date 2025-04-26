9mm子彈射穿牆擊中寶可夢牌組　熾焰咆哮虎變護身符救命成熱議

美國一名住在鄉間的網友近日在網路上分享了一場驚險又荒唐的經歷，原本只是週日早上在家中熟睡，卻被連串爆裂聲驚醒。有鑒於隔壁鄰居有習慣性的「例行射擊」，網友以為跟平常一樣，沒想到這次竟然有子彈穿牆而入，直接射進了他的房間，擊中了一盒收藏用的寶可夢主題牌組。



男子將險事件分享到Reddit（reddit）

熾焰咆哮虎變護身符替男子檔下子彈

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根據該名網友於 Reddit 上的發文表示，有一個星期他上午他還正在睡覺，因為住在鄉下，隔壁鄰居有射擊的習慣，但卻從來不用防護牆。

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突然他聽到一聲爆炸聲響後起身查看，發現衣櫃旁的牆上出現了一個彈孔，子彈穿牆而過後，剛好打進一盒 「熾焰咆哮虎的主題牌組」，驚人的是，那顆 9mm 的子彈境卡在牌組裡，若不是被卡牌擋住，那這顆子彈就有機會射中他。

事發後，這起事件引起網友熱議，認為這位網友應該請警方介入處理，畢竟沒辦法保證下次還會不會這麼幸運，但也間接讓熾焰咆哮虎這張卡牌討論度越來越高。

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