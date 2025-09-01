戴安娜王妃34年前埋「時空膠囊」被挖出　物件曝光包括這張CD

英國已故戴安娜王妃（Princess Diana）生前在倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street hospital）擔任院長期間，為了紀念醫院一座大樓的奠基，在1991年埋下一個「時空膠囊」。醫院8月27日聲明表示，原本打算「幾百年後」再挖出的「時空膠囊」，今年為建造兒童癌症中心而被提前取出，10件內容物也因此曝光。



戴安娜王妃1989年起擔任該醫院院長，並於1997年離世。1991年3月醫院新建綜合俱樂部大樓（Variety Club Building），為了紀念這棟大樓奠基，戴安娜和兩名兒童選擇了代表90年代生活的物品，存入一隻鉛封木箱中，由戴安娜封入了醫院主入口處。

大奧蒙德街兒童醫院上周三發布聲明，稱為了興建新的兒童癌症中心，於今年較早時間取出了這個「時空膠囊」，並揭示了其中物品：

一張澳洲天后Kylie Minogue的專輯CD《Rhythm of Love》、一張戴安娜的照片、一台卡西歐（CASIO）TV-430袖珍電視、一個太陽能計算器、一份埋藏「時空膠囊」當天的《泰晤士報》（the Times）、一本英國護照、一套英國硬幣、五顆樹種子、一張雪花全息圖（snowflake hologram）和一張再生紙。

除了戴安娜，這些物品還由當時的兩名兒童選出，他們從全國選拔中脫穎而出。當時11歲的男孩David Watson選擇了CD、再生紙和護照，當時9歲的女孩Sylvia Foulkes選了英國硬幣、樹種子和雪花全息圖。

參與挖掘「時空膠囊」的醫院員工Rochana Redkar表示：「能參加這次活動真是太好了。我六個月前才加入醫院，我太激動了！這個『時空膠囊』是在我出生那年埋起來的！」

醫院還表示，即將興建的兒童癌症中心將成為治療兒童癌症的國家資源，重點是研究和創新。