旅遊注意｜搭飛機5大NG行為惹人厭！旅客最受不了Top1是「噪音」

出國搭飛機時，有些看似稀鬆平常的動作，可能早已讓身旁旅客翻白眼！從還沒輪到自己就擠在登機門前、搶著登機，到一坐下就把椅背往後倒，都被禮儀專家列為常見的登機NG行為。外媒整理了最容易影響他人的幾項舉動，其中不少恐怕許多旅客都曾不小心犯過。



還沒輪到就堵登機門 專家點名「搶登機」最不行

根據外媒《HuffPost》報道，不少旅客一聽見航空公司開始登機，就立刻起身往登機門前擠，即使自己的登機組別還沒被叫到也不例外。禮儀顧問公司Mannersmith Etiquette Consulting總裁史密斯（Jodi R.R. Smith）指出，旅客應先確認登機證上的登機組別，等航空公司叫到自己後再前往排隊，不需要提前聚集在登機門附近。另一名禮儀專家萊頓（Nick Leighton）也提醒，不應因為擔心頭頂置物櫃沒有空間，就試圖跳過既定登機順序。

不要還沒輪自己到就堵登機門。（Markus Winkler@Unsplash）

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另外，輪到自己時才開始翻找登機證，也容易讓後方整排旅客卡住。專家建議，在抵達登機入口前就應準備好紙本或手機登機證，同時確認座位位置，讓掃描、登機流程更加順暢。

上飛機最怕「走道釘子戶」 放行李別讓全機等你

真正進入機艙後，另一大地雷就是堵住狹窄的走道。旅客找到座位後，如果需要把登機箱放進頭頂置物櫃，應盡快收妥並入座。遇到前方旅客正在放行李，也不應試圖從旁邊硬擠過去；若在登機途中遇到熟人，同樣不宜直接站在走道聊天，導致後方旅客動彈不得。

放行李應盡快收妥並入座，別讓全機等你。（Gerrie van der Walt@Unsplash）

頭頂置物櫃也不是「先搶先贏」。專家提醒，大型登機行李可以放入上方行李櫃，但較小的手提包、隨身包若能放進前方座椅下方，就不應全部塞到上方，一個人佔用過多空間。此外，把行李舉進置物櫃時，也要留意周圍乘客，避免箱子撞到他人；拉著登機箱行走時則應控制好方向，尤其在空橋、斜坡等地方，避免行李突然滑動撞人。

「座位禮儀」很重要！想換位不能直接霸位

專家提醒，登機後應先確認登機證上的座位號碼，不要因為看到空位就直接坐下；若不小心坐錯位置，應立即道歉並重新確認。若希望和家人、朋友坐在一起，也應先詢問原本座位的乘客是否願意交換，而不是直接佔用對方位置，再等對方來要求讓位。

登機後應先確認登機證上的座位號碼，不要因為看到空位就直接坐下。（JC Gellidon@Unsplash）

座位禮儀一直是航空旅行最容易引發爭議的問題之一。The Points Guy委託YouGov針對逾2500名美國成年人進行的另一項調查顯示，51%受訪者認為，經濟艙乘客若想向後調整椅背，至少應先查看後方情況；只有21%認為起飛後任何時候都可以直接躺椅背。因此專家也提醒，剛登機時更不應立刻把椅背向後調，因為後方旅客可能還在進入座位或整理行李，應等到起飛後、符合機組人員指示時再調整。

一邊滑手機、一邊登機 小動作也可能拖慢全機

不少人的另一個習慣，是登機過程仍低頭滑手機。禮儀專家戈茨曼（Diane Gottsman）認為，旅客一手拿手機、一手處理行李，很容易因分心拖慢速度，建議先完成行李收納、找到座位並坐好，再使用手機。

同樣地，登機期間也不宜頻繁呼叫空服員。此時空服員的主要工作是確保旅客順利登機及維持安全，若沒有迫切需求，例如只是想先點杯飲料，可以等大部分乘客完成登機後再提出。而若遇到班機延誤、行李問題或其他突發狀況，也不代表可以把情緒發洩在空服員或其他旅客身上。專家建議，即使行程不順，仍應避免攻擊性言語，以尊重的方式提出需求。

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最惹人嫌其實是「噪音」 27%旅客最受不了

如果把範圍從「登機」擴大到整趟飛行，真正最讓乘客受不了的，反而是噪音。The Points Guy與YouGov近期調查發現，42%美國成年人認為，過去5年的搭機禮儀已經變差；其中27%把「大聲交談，或不用耳機直接播放音樂、影片」列為最令人困擾的機上行為，排名第一；椅背過度後躺則以21%居次，另有8%最受不了其他乘客脫鞋或赤腳。

至於飛機抵達目的地後，禮儀戰爭還沒結束。65%受訪者認為，正確的下機方式應該按照座位排數，由前往後依序離開；僅10%認為只要看到走道有空隙，就可以從後方往前鑽。換句話說，從登機到下機，「不要只顧自己方便、影響整體動線」，恐怕就是最不容易踩雷的搭機原則。

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