行李箱爆滿硬塞？專家揭4大後果：托運途中恐爆開！附收納方法

旅遊｜行李箱｜搭飛機｜每次去完旅行回程前，可能不少旅客都試過整個人「坐上去硬壓」才能將行李箱扣上拉鍊。然而，這種塞爆行李箱行為，其實正讓你的行李箱壽命大縮水！專家提醒，若行李箱長期處於塞滿、沒有空隙的極限狀態，讓箱體承受高壓，隨時引發托運途中「爆喼」慘劇！想知還有甚麼嚴重後果與解決方法？即睇下文！



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行李箱｜行李箱塞滿等於正損耗壽命

台灣專業行李箱維修中心「英輝旅行箱」在Facebook上指出，如果每次旅行回程都必須兩個人合力擠壓才能拉上拉鍊，代表這個行李箱對你來說已經太小了！強行關上只會讓行李箱長期處在「完全塞滿、幾乎沒有空隙」的高壓狀態，加快損耗它的壽命。

行李箱｜專家揭硬塞行李箱4大後果！拉鍊變形／托運爆喼

英輝旅行箱指出4個塞爆行李箱的嚴重後果：

塞爆行李箱後果【1】拉鍊卡死與變形

內容物持續往外擠壓，會大量增加拉鍊、縫線與固定處的負擔。久而久之，行李箱容易出現拉鍊咬合不順、變形甚至齒軌脫落等問題。

內容物持續往外擠壓，會大量增加拉鍊、縫線與固定處的負擔。（AI生成圖）

塞爆行李箱後果【2】箱內物品撞擊力加倍

如果行李塞得太緊、缺乏緩衝空隙，一旦在運輸途中受到碰撞，外力更容易直接傳導至內部的貴重物品與箱體結構，造成雙重損壞。

塞爆行李箱後果【3】箱體被撐到變形

回程時戰利品越買越多，強行關箱會讓硬殼或箱框長時間處於高壓受力狀態，導致箱體結構產生塑性變形，再也無法嚴絲合縫。

塞爆行李箱後果【4】托運途中直接爆開

這應該是大家最怕發生的後果！行李箱被撐到極限，在機場搬運、堆疊或遭受急劇碰撞時，拉鍊與箱框一旦承受不住瞬間衝擊，極可能在托運途中直接裂開，讓行李散落一地，超級狼狽。

在機場搬運、堆疊或遭受急劇碰撞時，拉鍊與箱框一旦承受不住瞬間衝擊，極可能在托運途中直接裂開。（AI生圖）

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行李箱｜可以怎樣收納行李箱？

如遇上行李空間不足的情況，Skyscanner建議，行李箱上蓋建議放比較輕便的衣物，以免上蓋承受不住重物而損壞；而重的物品全部集中在放主要物品的那一箱。最底層可鋪上捲起的衣服或軟質收納袋作為緩衝層，避免托運撞擊。

Skyscanner建議，行李箱上蓋建議放比較輕便的衣物；而重的物品全部集中在放主要物品的那一箱。（AI生成圖）

在第二層可放鞋子或形狀不一的戰利品，並善用行李箱邊緣縫隙塞入襪子、平底鞋或人字拖等。

另外，Skyscanner建議，將戰利品的包裝盒全部拆掉能大幅節省空間，最後頂層再鋪上一層衣服或新買的紙袋平鋪固定，就能順利把行李箱扣上。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略