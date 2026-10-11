瑞士貴族學校1.33億買遊艇作教室　收費15萬出海2週體驗海洋科學

一般學生上課坐在教室裡，瑞士一所頂級寄宿學校卻直接把教室搬到豪華遊艇上！有「貴族學校」之稱的瑞士羅西學院（Institut Le Rosey），近日迎來一艘價值1700萬美元（約1.33億港元）的太陽能電動豪華遊艇，讓學生在地中海及加勒比海航行期間，學習海洋生物、環境保育及再生能源技術。



5.4億豪華遊艇當教室 每次僅10名學生登船

根據《紐約郵報》報道，瑞士知名寄宿學校羅西學院（Institut Le Rosey），近日迎來一艘名為「Ipharra」的豪華雙體遊艇，船長約94英尺（約28.7米），造價高達1700萬美元。

「貴族學校」瑞士Institut Le Rosey迎來一艘價值1700萬美元的太陽能電動豪華遊艇，讓學生學習海洋生物、環境保育及再生能源技術。（Sunreef Yachts）

這艘遊艇由學校前校長古丁（Philippe Gudin）委託打造，並於今年9月摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）亮相，10月交付使用。

與一般豪華遊艇不同，Ipharra除了供私人使用，也被規劃為羅西學院的海上教室，讓學生在航行期間實際接觸海洋科學及永續能源技術。校方規劃的「卓越營」（Excellence Camp）主要招收13至16歲青少年，每梯次約10名學生，並有5名工作人員陪同，整個營隊為期兩週，課程結合瑞士阿爾卑斯山活動及海上航行，讓學生體驗不同環境中的戶外學習。

船上有6間豪華客房 電影院、海上俱樂部一應俱全

豪華遊艇Ipharra的內部裝潢相當奢華，船上設有6間客房，使用天然亞麻布沙發、橡木地板，以及非洲雞翅木（Wenge）等高級木材裝潢。

豪華遊艇Ipharra的內部裝潢相當奢華，船上設有6間客房。（Sunreef Yachts）

公共空間設有可容納整個學生團體的大型餐桌，還有採用全景玻璃設計的咖啡吧台，讓學生能一邊欣賞海景，一邊進行交流及討論。船艙內另設有可收納式大型投影布幕，白天能變身多媒體教室，晚上則可作為私人電影院。

至於船尾的「海洋休息區」（Ocean Lounge），則設有可向外展開的平台，形成貼近海面的休憩空間，方便學生游泳、潛水及進行各項水上活動。船上也備有水上滑水設備、浮潛用具、水肺潛水裝備及深海釣魚器材，讓學生在課程之外，也能體驗不同海上活動。

這艘豪華遊艇最特別的設計之一，就是採用太陽能及電力推進技術，船身整合大面積太陽能薄膜，能將陽光轉換為電力，供應船上設備及電力推進系統使用。

豪華遊艇Ipharra船身整合大面積太陽能薄膜，能將陽光轉換為電力，供應船上設備及電力推進系統使用。（Sunreef Yachts）

船上太陽能板總面積約252平方公尺，最大發電功率約49千瓦，並配置容量770千瓦時的電池系統，這些設備不只是遊艇的動力來源，也成為學生學習再生能源、電力管理及能源效率的實際教材。

古丁表示，遊艇對學生而言不只是交通工具，更是一個探索新事物的平台，希望透過不同於傳統教室的學習環境，幫助年輕人發掘興趣與熱情。除了海洋生物及環境保育，學生還能接觸電子導航、帆船操作及團隊合作等課程。



「國王學校」培養皇室子弟 冬天全校搬到滑雪勝地

羅西學院創立於1880年，位於瑞士日內瓦湖畔，以招收皇室成員、企業家及富裕家庭子女聞名，因此獲得「國王學校」（School of Kings）的稱號。

該校約有400名學生，年齡介於8至18歲，來自全球超過60個國家，並限制單一國籍學生的比例，強調國際化教育環境。

知名校友包括摩納哥親王蘭尼埃三世（Rainier III）、埃及國王法魯克（Farouk）、西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I），台灣知名女藝人小禎也是校友。

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羅西學院向來以高昂學費及皇室校友聞名，是全球最知名的頂級寄宿學校之一，該校一年學費及住宿費接近20萬美元，若要參加這項兩週的特色營隊，還得額外支付約2萬美元。換句話說，學生若就讀羅西學院並同時參加營隊，相關費用合計可能達170萬港元以上。

學校另一項特殊傳統，是採取季節性雙校區制度。秋季及春季在日內瓦湖畔的羅勒（Rolle）校區上課，冬季則將全校師生移往阿爾卑斯山滑雪勝地格施塔德（Gstaad），讓學生能在不同環境中學習。如今再加上造價1700萬美元的海上教室，羅西學院的教學設施也再次引發外界關注。

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