沖繩辦醉駕模擬考　老司機紛鏟上行人路　教官在旁仍輾過假人

日本沖繩連續5年蟬聯全國酒駕事故率最高地區，當地特別舉辦酒駕模擬體驗課程，邀請20名受試者在飲酒後實際上路測試，結果即使是對駕駛技術有自信的人，也紛紛發生撞擊標桿、衝上行人路等狀況，甚至連參與體驗的電視台記者也輾過路面假人，凸顯酒後駕駛的危險性。



主辦單位邀請20名受試者參與這場體驗活動，讓他們在1小時內暢飲啤酒、泡盛及葡萄酒，使吐氣酒精濃度達到每公升至少0.5毫克，這已是台灣行政違規標準的3倍以上（編按：香港法定限制為每100毫升呼氣含 22 微克酒精）。有受試民眾表示，自己平常每天都在開車，當天喝了3罐啤酒，還有葡萄酒跟泡盛之類的飲品，對於接下來要開車感到心裏只有滿滿的不安。另一名受試者則表示，大概喝了5至6杯左右，雖然很不好意思，但對自己的駕駛技術其實滿有自信的。

日本沖繩連續5年蟬聯全國酒駕事故率最高地區，當地特別舉辦酒駕模擬體驗課程，邀請20名受試者在飲酒後實際上路測試。（YouTube@TVBSNEWS01）

點圖看自信的醉駕測試者如何改變想法：

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開懷暢飲後，所有受試者直接移動到駕駛學校進行開車實測，結果原本自信滿滿的人還是出了狀況。有受試民眾表示，本來以為自己完全開得很好，結果教練告知剛才撞到標桿了，自己完全沒有自覺，嚇了一大跳。還有不少人直接將車開上行人路台階，有受試者表示，車子直接騎上緣石，慘不忍睹，認為這發生車禍的機率真的太大了。

琉球朝日放送（QAB）記者也親身參與體驗，為確保安全，實測過程都有教官陪同坐車並引導駕駛，但到了特定關卡時，記者仍輾過路面的假人，儘管教官事前已提醒，卻還是來不及踩煞車。該名記者表示，自己本來是對開車很有自信的人，事前教官明明已經提醒要踩煞車，但還是撞上輾了過去，當時在車上連左右方向都分不清楚了。

開車實測後，所有受試者都感到相當震驚，原本以為自己還很清醒，沒想到酒後根本無法完全掌控自己的身體，因此呼籲民眾務必徹底做到喝酒就不開車。

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