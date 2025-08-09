女偶像酒駕5年後含淚向隊友懺悔　坦言：一瞬間失去所有才知錯

南韓女團After School與子團Orange Caramel前成員Lizzy（朴秀英）於2021年因酒駕肇事遭開罰1500萬韓元，形象全面崩壞，自此從演藝圈消聲匿跡。近日她參加前隊友廷娥（김정아）主持的YouTube節目《쩡더우먼 정아》中落淚懺悔，回顧酒駕後的反思與人生低谷，再度引起關注。



Lizzy在節目一開場便哽咽表示：「這是我自2021年後首次站在鏡頭前，已經過了將近5年。」她低頭致歉，坦言：「那件事不該發生，毫無藉口，是我明顯的錯。對因此受傷的計程車司機、對我抱持期待與愛的粉絲與親友，我真的非常抱歉。」

After School前成員Lizzy酒駕沉寂4年淚曝近況。（截圖）

After School前成員Lizzy酒駕沉寂4年淚曝近況。（截圖）

【相關圖輯】前After School成員Lizzy涉酒駕直播爆喊 疑整容過度網民唔認得（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

她回憶當時從光鮮亮麗的偶像身份，瞬間淪為被輿論撻伐的對象，內心充滿恐懼與自責：

「以前我活得像是不知天高地厚的人，沒有意識到自己獲得多少，都是來自他人的喜愛與幸運。那些東西一瞬間全都消失，我才發現自己是多麼地無知與草率。」



Lizzy坦承，她曾想掙扎維持形象，卻越陷越深：「我為了抓住過去的形象，又犯了錯，說了不該說的話，做了更多錯誤的選擇。」雖然歷經社會輿論與自我否定，她仍感激After School成員始終沒完全拋下她：

「雖然她們一開始很失望，也罵我要清醒一點，但她們後來並沒有離開我，我真的很感謝她們。」



【圖輯】點圖看更多Lizzy＠After School IG照片👇👇👇

+ 21

主持人廷娥也補充：

「那件事確實不該發生，但若沒有這些痛苦，也許她一輩子都不會明白什麼叫做真正的自我反省。Lizzy現在變得更真誠、更堅強，這樣的她很美。」



【相關圖輯】金秀賢戀未成年金賽綸、JENNIE室內吸煙 韓娛近兩年十大爭議藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 59

延伸閱讀：

SOD簽下首位台灣女優！超狂背景起底「精通三國語言」

莎拉布萊曼在台確診COVID！「日落大道」緊急換角

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】