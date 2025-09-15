加拿大男駕Barbie玩具車買思樂冰遭截停 因醉駕慘食「牛肉乾」
撰文：中天新聞網
加拿大一名男子想買一杯思樂冰，又懶得開車，於是向室友小孩借了一輛粉紅玩具吉普車上路，豈料竟引來警察開單，搞笑畫面曝光引發熱議。
綜合美媒報道，這名23歲男子林肯（Kasper Lincoln）9月5日被目擊駕駛這輛粉紅玩具車，沿着大馬路行駛，其朋友則步行在旁陪同。
林肯表示，他向室友的孩子借了這輛車，因為「懶得走路」，想和朋友去買思樂冰。
目擊民眾拍下影片後，引發警察關注，隨即將他攔下問話，一名目擊者打趣說：
你們真的要因為他開玩具吉普車而逮捕他嗎？
因為當時林肯貼着路邊慢慢行駛，時速僅約每小時4公里。
不過警方發現，林肯的駕照已被吊銷，並懷疑他酒駕，後經2次呼氣測試確認，他也因此收到交通違規處分。至於吃罰單的林肯沒有惱火，他指出：
逮捕我的警官人真的很好，一邊填寫文件，一邊說『這是我第一次！』
他也呼籲大家：
不要酒後駕駛。
當地一名律師表示，若在道路上駕駛任何動力車輛，都需要駕照：
這包括玩具車、電動滑板，任何類似的東西，都必須有駕照和保險。
