前偶像吸毒緩刑期再犯 醉駕飆時速180km撞欄 自稱打工仔求輕判
男團WINNER前成員，樂團South Club主唱南太鉉，因涉嫌違反韓國《道路交通法》（酒駕、超速）出庭受審。遭檢方建請判處其有期徒刑1年6個月，並處以100萬韓元罰金（約5260港元）。
根據《KBS》、《JTBC》等韓媒綜合報導，南太鉉去年4月27日凌晨行經首爾江邊北路時，酒測值為0.122%（達吊銷駕照標準），且在限速路段以182公里時速行駛並撞上中央分隔島。
檢方表示，被告在因毒品案受監管的緩刑期間內再次犯行，且嚴重超速，罪責明確。
南太鉉3月12日出席庭審，面對法官詢問職業時，他答稱目前為「上班族」。南太鉉於最後陳述中表示，過去長期將不成熟的行為以心理壓力等藉口包裝，如今已認清自身錯誤，目前正努力改變生活。
辯護律師指出，南太鉉在偵查階段積極配合，並主動接受藥物採檢。律師強調，被告目前已停止演藝活動，並曾住院接受精神科治療，正努力回歸一般社會生活，請求法官斟酌其悔過態度給予從輕量刑。
南太鉉過去曾有酒駕遭裁罰600萬韓元（約3.1萬港元）及吸毒等紀錄。針對這次酒駕超速案，法院預計於4月9日進行最終宣判。
