大阪世博19億元大屋頂環閉幕僅2個月即拆「當柴燒」　設計師怒轟

380億（日圓，下同，約19億港幣）建的世博地標要被拆除了。大阪世博最大木建築，竟然要被拆了當柴燒？



斥資380億日圓，號稱「世界最大木建築」的世博會地標——大屋頂環（The Grand Ring），在閉幕後僅僅兩個月，竟然被大規模拆除！而且大部分木材，將直接燒掉！是不是覺得難以置信？

大阪世博的巨型建築物「大屋頂環」（The Grand Ring）。（expo2025.or.jp）

更多「大屋頂環」（The Grand Ring）的相片：

+ 13

這操作，連它的設計者、日本著名建築師藤本壯介都忍不住直言：

這是『最差勁的做法』。

大屋頂環作為2025年大阪世博會的標誌性建築，由藤本壯介設計並擔任整體規劃師。它像一個巨大的木環，環繞整個世博會場，周長足有2公里，覆蓋面積超過6.1萬平方米。建築融合了傳統榫接技藝和現代模塊化設計，原本被視為臨時建築的典範。世博會主辦方曾在10月和11月舉辦過木材拍賣會，甚至做出會「儘可能再利用材料」的承諾。

但根據藤本壯介在採訪中表示：估計只會象徵性保留10%，也就是200米左右的原址。20%的木材能被回收另作他用，而剩下約70%，會被直接燒掉。他原本的構想，是希望這座建築能像巴黎埃菲爾鐵塔一樣，長久使用50至100年。雖然維護成本確實是個難題，但作為建築師還是希望它能走的更遠。

從2025年4月世博會開幕，到10月閉幕，380億日圓與7個月的存在，被不少網友質疑是「一場昂貴的『一次性』展覽」。大屋根被拆下的木材在焚燒中化為灰燼，但它留下的問題仍在燃燒：斥巨資打造的盛會臨時建築，結束後到底該如何處置？

延伸閲讀：吳彥祖親手改造「漂亮的房子」受颱風摧殘變廢墟？曾是網紅打卡地

+ 15

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】