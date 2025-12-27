旅遊注意｜日酒店嚴打這行為　違規恐罰款入黑名單甚至有法律風險

日圓持續走低，吸引大批外國旅客湧入日本，不過也因不熟悉住宿規範，常引發糾紛。日本酒店業者近日在社群公開點名「旅客最NG行為」，提醒若不注意恐被列入黑名單。



位於大阪熱鬧難波商圈的大國町Relief酒店，平時常透過社群平台分享挑選住宿的技巧與入住小常識，深受旅客關注。早前，酒店在社群上公開「酒店人員最不希望旅客做的事」，包括入住規則與注意事項，立刻引發討論。業者提醒，了解並遵守酒店規範不僅能避免住宿糾紛，也能保障旅程順利。

影片中指出，不少旅客入住酒店後，會私自邀請朋友到房間聊天，甚至留宿一晚，但這類行為已明顯違反酒店住宿規定，且多半會被酒店人員察覺。業者提醒，若情節嚴重，旅客甚至可能被列入黑名單，影響未來的入住資格。

專家建議，若想在旅行地點與朋友聚會，應選擇酒店附近的餐廳或其他公共場所，而非將人帶回房內，既能避免違規，也能維護自身與他人的安全與隱私，呼應酒店一貫的規範精神，讓旅客在享受旅程的同時，也能遵守住宿規則，避免不必要的麻煩。

日本媒體《Financial Field》也提醒，旅客入住單人房時，所支付的費用僅適用於一人使用，若擅自讓兩人或以上入住，可能涉及法律問題，包括詐欺罪或非法入侵。換言之，付單人房費卻讓他人同住，不僅需要補繳額外住宿費用，嚴重者甚至可能被處以罰款，而實際留宿的另一方，也可能觸犯非法入侵規定。

專家指出，此類行為不僅違反酒店規範，也涉及法律風險，旅客務必遵守入住規定，避免因貪圖方便或疏忽，讓原本的旅行計畫蒙上法律陰影，影響旅遊體驗與個人信用。

