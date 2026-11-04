為GTA6備戰！英國健身教練分享「手指熱身操」　避免玩家用指過度

隨著Rockstar Games年度話題大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）即將於11月19日正式發售，全球玩家早已摩拳擦掌，準備在遊戲上市後徹夜探索罪惡都市（Vice City）。不過，在正式拿起遊戲手掣之前，你可能得先鍛鍊一下自己的「大拇指」！



為了《GTA6》連大拇指都要練！

英國健身品牌PureGym近日與私人健身教練、前英國皇家空軍軍人David Hope合作，設計出一套專門針對遊戲玩家的手部訓練菜單，目的是提升手指靈活度，並讓玩家更能適應長時間操作遊戲控制器的需求。

這套訓練總共包含三種動作，分別是：

1. 拇指碰指尖：依序將大拇指與其他四根手指的指尖互相碰觸，活動手指關節；

2. 反覆握拳：將手指握緊成拳，再慢慢張開，重複進行；

3. 指尖伏地挺身：將雙手指尖抵住地面，進行手指支撐訓練。



上述每項動作建議重複10次，並在開始遊戲前以及結束遊玩後各進行一輪。David Hope解釋：「我們會在跑步或健身之前暖身，那為什麼不在長時間玩遊戲之前也這麼做呢？畢竟你的大拇指和雙手正承擔著大部分的工作，而身體其他部位幾乎沒有活動。」

不只手指！長時間暢玩《GTA6》也要記得活動全身

除了手部訓練外，David Hope也特別提醒玩家，長時間反覆按壓按鈕可能造成手指、手腕及前臂僵硬，而久坐不動也可能引發其他身體部位的不適。

因此，針對打算在罪惡都市待上好幾個小時的玩家，他也另外設計了一套能在客廳完成的簡易運動，包括開合跳、手臂繞圈以及擺腿動作，每項進行30秒，藉此讓玩家在遊戲空檔活動全身。

《GTA6》預計於2026年11月19日正式登上PlayStation 5與Xbox Series X|S 平台。

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