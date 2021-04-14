尚氣︱梁朝偉「滿大人」figure曝光　網民笑他與《功夫》角色撞樣

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

漫威（Marvel）首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（ Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings）已經殺青，但所有細節都保密到家，連角色的定裝造型都尚未公開。如今，電影人物公仔在網上流出，意外曝光角色造型。

《尚氣與十環幫傳奇》將於今年 9 月在美上映，近來已有玩具商推出電影周邊商品，有玩具也有公仔，片中幾位要角的造型也隨之曝光，包含男主角「尚氣」、尚氣的妹妹「Xialing」、神秘反派「Death Dealer」以及梁朝偉飾演的大反派「文武」。

+6
+6
+6

其中，最引人注目的，莫過於梁朝偉飾演的反派「文武」（滿大人）的造型，從外流的公仔照可以看到，文武身穿藍黑色盔甲，造型與過去角色設定的形象差很大，讓漫威迷不甚滿意。而其手臂上的鐵環，更被網友笑虧神似周星馳電影《功夫》中洪家鐵線拳的裁縫。

事實上，自梁朝偉宣布飾演反派「滿大人」後就爭議不斷，先是角色名稱有辱華之嫌，漫威悄悄將角色改名為「文武」（Wenwu），試圖抹去辱華色彩，如今，影迷又對文武的造型不甚滿意，讓該角色的問題再添一樁。

相關圖輯：Marvel新劇緊接《復4》結局！消失女英雄回歸《飛隼與寒冬戰士》（點圖放大↓↓↓）

+11
+11
+11
真人快打｜爆肌男主角精通格鬥技　IG露肉照極吸睛　原有望演尚氣
Marvel電影宇宙2021大變革　女性與非白人大幅取代白人男英雄？
Marvel｜美國隊長卸任「America Ass」？飛隼挑機自封美國最靚股
陳法拉秘密生女｜IG藏肚成功　懷胎10月仲拍Marvel《尚氣》？
Stan Lee早30年前就想拍《尚氣》電影　親自斟李小龍兒子做男主角
神奇女俠、黑寡婦、緋紅女巫齊爆紅　盤點7大美漫女英雄還有誰？
《死侍》鐵粉繪超精美海報惡搞英雄合體！美隊雷神黑寡婦走唔甩
《黑寡婦》致敬007？一改超級英雄片風格　施嘉莉讚奇雲費治天才
三代蜘蛛俠杜比麥奎爾最毒？盤點歷代蜘蛛俠髮型　湯賀蘭公認最帥

延伸閱讀：

新片反派「滿大人」陷辱華風波　漫威低調將《尚氣》角色改名

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。