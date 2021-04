漫威(Marvel)首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》( Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings)已經殺青,但所有細節都保密到家,連角色的定裝造型都尚未公開。如今,電影人物公仔在網上流出,意外曝光角色造型。