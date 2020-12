Marvel電影宇宙第四階段　11部電影劇集最新故事發展！超英迷必睇

2020 年是近期完全沒有Marvel電影的一年,但是Marvel 卻在 2020 即將結束之際發布了一連串不論是電影或是劇集未來即將推出的新作的主視覺!其中包含了《Marvel隊長2 Captain Marvel 2》電影、《鷹眼 Hawk eye》劇集、《She-Hulk》劇集、《月光騎士 Moon Knight》劇集、《秘密侵略 Secret Invasion》劇集、《鋼鐵心 Ironheart》劇集、《裝甲戰爭 Armor war》劇集、《銀河守護隊:聖誕特別篇 The Guardians of the Galaxy Holiday Special》、《我是格魯特 I am Groot》劇集、《雷神索爾 4:愛與雷霆 Thor:Love and Thunder》電影、《蟻人與黃蜂女:瘋狂量子領域 Ant-Man and the Wasp: Quantumania》電影等!

超英迷注意!Marvel電影宇宙第四階段11部最新發佈電影劇集計劃大盤點:

其實在計劃內的Marvel第四階段的電影還有《黑寡婦 Black Widow》、《蜘蛛俠3 Spider-Man 3》、《黑豹2 Black Panther 2》、《尚氣與十環幫傳奇 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》、《銀河守護隊3 Guardians of the Galaxy Vol. 3》、《奇異博士2:瘋狂多元宇宙 Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、《神奇四俠 Fantastic Four》重啟,劇集則有《汪達與幻視 WandaVision》、《獵鷹與酷寒戰士 The Falcon and the Winter Soldier》、《洛基 Loki》等!

