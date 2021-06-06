韓國新發明「低頭族」變身「二郎神」　可邊玩手機邊睇路

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-06 20:44

低頭族福音！現代人走在路上，難免會低頭滑個手機，但不注意路況，其實很危險。南韓就有一位工業設計師，發明了稱為「第三隻眼」的頭戴裝置，低頭族邊滑手機，這個第三隻眼，就會偵測前方有沒有障礙物。

現代人手機不離身，就連走路，都想盯着小小螢幕，而且走路不看路，危險就在身邊。想邊走路，邊安全使用手機嗎？南韓工業設計師的新發明，要拯救「低頭文明病」！「我製作的『第三隻眼』，專門幫低頭族殭屍們，走在路上滑手機時避開障礙物。」

額頭戴上這個長相超怪異的裝置，儘管外型看起來像極了反斗奇兵裏的「三眼仔」，但這第三隻眼卻能幫我們看路。「這個陀螺儀感應器，可以在使用者低頭時，打開裝置的眼皮。」

只要低頭，半透明塑膠殼會立刻打開，裏面的感測器，會發射聲波，掃描路況。一旦偵測前方1.5公尺有障礙物，瞬間發出警告。警報聲就是要您別再滑手機啦！只是戴着「第三隻眼」走在街上，難免吸引路人的目光。民眾：「額頭上一隻眼睛看起來好像外星人。」

有民眾稱：「我目前可能不需要這種裝置，但開賣時我可能會去買。」

設計師說，他特別用3D列印，做出酷似眼睛的外觀，就是希望讓使用者的造型，充滿未來科幻感。「透過展示人類未來的模樣，我想給現代人一記警鐘，特別是智慧手機成癮者。」就算有第三隻眼幫您注意障礙物，設計師還是要告訴大家，好好看路，別被手機綁架啦！

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