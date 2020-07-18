手機成癮好難戒？推薦好App設番茄鐘、記錄使用時間不再做低頭族

隨著智能手機的普及，在信息大爆炸的今天，越來越多的人會選擇把時間花在玩手機上。 「相對無言兩低頭，Facebook Whatsapp聊近況」成了朋友間互相慰問的一種常態，美好的一天從打開手機開始，最後和你說晚安的不再是你的家人，這一切的改變真的是我們所想要的嗎？

為了讓更多的人來了解自己使用手機的情況，不再做「低頭族」，蘋果從iOS 12 開始增加了屏幕使用時間（Screen Time）功能，它不僅能夠統計你手機的使用情況，還可以給單個App 設定使用時長的上限。

很好用，但用的人的確不算多。如果自帶的功能無法滿足你，不妨試試這款來自謎底科技的《OffScreen》。它不僅能夠提供更精準的數據統計，更豐富的功能設置，還自帶了「番茄鐘」，能夠幫助我們遠離手機，提高學習工作的專注力。

《OffScreen》功能一覽▼▼▼

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這些數據讓你更好地了解自己

想要做好時間管理，那一定少不了數據的支撐，因為它的真實可靠性幫助我們更好地了解自己。

相比於系統自帶的屏幕使用時間，《OffScreen》提供了更為詳盡的數據統計，你不僅可以查看到自己每天屏幕使用的時間，還可以清楚地了解到自己每天使用手機的習慣。《OffScreen》會根據時間和長度，推測最可能的一段睡覺時間，依此判斷你第一次拿起（手機）、最後一次拿起手機的時間。所有被記錄的數據都可以按天、週、月進行統計查看，並生成日報、週報、月報進行分享。

（AppSo授權使用）

一心一意才能事半功倍

提到專注力，相信不少朋友第一時間肯定聯想到了「蕃茄工作法」，蕃茄工作法的關鍵是規劃，追踪，記錄，處理，以及可視化。

在規劃階段，任務被根據優先級排入「To Do Today」list，這允許用戶預計每個任務的工作量。當每個番茄時結束後，成果會被記錄下來以提高參與者的成就感並為未來的自我觀察和改進提供原始數據。「番茄工作法」的成功推廣也讓越來越多的用戶知道了它，越來越多的蕃茄鐘App 應運而生。

《OffScreen》的專注功能裡也加入了蕃茄鐘，此外還有倒計時及正計時，用來滿足用戶不同使用場景下的需求，畢竟《OffScreen》想要做的可不只是一款單純的「蕃茄時鐘」 App。

當我們開始專注模式時，App 會自動開啟白噪音以幫助用戶快速進入狀態，用戶需要根據提示把手機反轉，屏幕向下扣住開始記錄時間。假如你在任務時間內拿起手機，App 會詢問你是否繼續，或者放棄此次專注任務；如果不做處理，默認會在20s 後自動終止任務計時。

有趣的細節設定讓人好感倍增

正所謂細節決定體驗，《OffScreen》在這方面可謂是深得我心。

如果想要更加直觀的了解自己手機的使用情況，只需點擊主頁中的「動態」即可輕鬆查看詳情，數據的精確性不僅體現在具體時間上，甚至還可以看到該動作下持續了多少秒。當然了，如果想要查看更早之前的「動態」數據，只需點擊右上角的左右方向鍵進行日期切換。

在最新的版本中，開發者加入了專注數據匯總的功能。用戶只需在專注界面右上角的「數據匯總」裡看到詳細的專注數據，包括累計時長、次數和各種圖表，底部的「專注時間分佈」和「專注時間塊」也直觀地展示了你的專注情況。

適合哪些人群

《OffScreen》的推出讓用戶對於自己手機的使用情況能有一個更深入的了解，對於低頭族來說更是一個健康好助手。

如果你也長時間看手機無法自拔，不妨用《OffScreen》來監督提醒自己適當縮減玩手機的次數和時間，讓眼睛和肩頸能夠得到休息，享受健康生活吧。

（You X Ventures/Unsplash）

值得一提的是，《OffScreen》採用的是免費+內購的解鎖方式，用戶需要支付來購買高級版本解鎖以下功能︰

邊走邊看：《OffScreen》能夠判斷是否是在走路時玩手機，該功能需要地理位置和運動健身權限。 呆呆的看：手機靜止不動的情況下，使用手機的時長。 最長鎖屏時長：除去睡覺時間。 睡眠時長：從睡前最後一次放下手機到第二天起床第一次拿起手機。 數據與分析：可以按照日曆視圖、月/年查看數據和分析。 提醒增強：可以為手機設置強提醒，不斷督促自己，不熬夜提醒也能讓自己有一點緊迫感，玩太晚手機會彈出不熬夜提示。 蕃茄鐘與計時器：可以將《OffScreen》作為一個蕃茄鐘和計時器使用，以一個蕃茄為周期進行學習與工作，輕鬆又高效率。 白名單：當然也可以為使用頻率高的App 設置白名單，使用這些應用的時候不作提醒，避免分心。

《OffScreen》App 支持iPhone、iPad 和iPod Touch，需要iOS 11 及以上系統才可以使用。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：使用手機太頻繁，影響生活？這款iOS 上的時間管理App 讓你不再想當「低頭族」】