食蟲救地球？5款日本蟋蟀零食推介　酥脆易入口兼富含蛋白質！

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-17 15:02

隨著人口增加與資源減少，各國的專家都紛紛預測地球的糧食危機即將來臨。因此不少企業都開始研討對策，其中在日本最受矚目的就是「昆蟲食」。昆蟲擁有大量的蛋白質與營養價值，飼育上相較與家禽能夠減少大量的碳排放，是相當環保又具經濟效益的食材。昆蟲食中又以容易飼養的「蟋蟀」特別受到矚目，以下整理五款日本的蟋蟀零食，有興趣的人可以購入品嚐喔！

▼5款日本的蟋蟀零食（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. TAKEO 黃豆蟋蟀餅乾

在東京淺草擁有實體店鋪的TAKEO是一間專門研發昆蟲食品以及昆蟲培育的公司，這款黃豆蟋蟀餅乾就是TAKEO最新推出的產品，以蟋蟀與黃豆粉末取代麵粉，擁有一般餅乾相同的酥鬆口感，但蛋白質卻有2倍以上，小小一塊就能帶來相當的飽足感，是專門為日本上班女性設計的零食。另外如果有機會去淺草實體店鋪的話，不妨試試店舖限定的「蟲蟲梳打」唷！

2. Confectionery 超級蟋蟀玄米穀片

選用加拿大飼養的蟋蟀與日本國產糙米製成的穀片，混合了有機香蕉與莓果乾，滿滿的蛋白質與纖維，很適合搭配牛奶、乳酪當做早餐，用來迎接一天的開始！該品牌也有單賣烘的酥酥脆脆的蟋蟀乾，有興趣的人也可以嘗試看看！

3. 無印良品蟋蟀仙貝

品牌主打環保、再生的無印良品也製作出了一款強調可以減輕地球環境負擔的蟋蟀仙貝，目前僅在日本的無印良品買得到。加入了蟋蟀粉末的仙貝吃起來就像普通的蝦子仙貝一樣，酥脆、好入口，帶著淡淡的蝦子風味，很適合拿來配酒！

4. C. TIRA Cookie & Crunch

同樣也是為了解決人口增加造成的糧食不足問題而建立的品牌，大量培育容易飼養且飼養過程中碳排量極低的蟋蟀，並製作成容易入口的零食餅乾，在生產與運送過程中也都精打細算，儘可能地減少能源消耗。最新推出的兩款產品，就是日本伴手禮中最常見的餅乾與朱古力脆餅，吃起來風味與一般餅乾相同，不管大人小孩接受度都相當高呢。

5. Futurenaut 蟋蟀法蘭酥

一片法蘭酥裡就有10隻蟋蟀的蛋白質！與關東群馬縣的餅乾老舖聯手研發的蟋蟀法蘭酥，將磨碎的蟋蟀粉末加入法蘭酥餅乾的麵團中，讓酥脆的餅乾多了烘烤過的堅果焦香，增添餅乾口感層次，愈嚼愈香，目前有牛奶和朱古力兩種口味可以選擇！

吃蟋蟀救地球，打造環保健康家園

按照日本研究學者的統計，到了2030年，全球糧食就會開始面臨供不應求的危機。為了那不遠的將來，除了培養正確的環保觀念，不隨意浪費地球資源外，或許可以開始試著克服心魔，品嚐蟋蟀的美味囉！

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