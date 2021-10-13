中國速度震驚日本　29小時起好一棟11層高公寓　已包裝修可即入住

好家夥，前段時間，國內居然又出了一個「世界第一」！在湖南長沙，某建築公司僅用29個小時就修成了11層公寓樓，引得日媒也紛紛前來報道圍觀！



實話說這也不是第一次讓世界見識到「中國速度」了，那到底這個公寓樓究竟用了神秘的技術工藝？今天日站君就跟著日媒報道的視角，來帶大家了解一下！

29小時的速度：配套齊全效率高

在整個公寓樓施工的時候，開發商也放出了完整的施工視頻，可以看到從建設到完工這個速度確實是出奇的快，精確時間僅僅花了28小時45分鐘就完事了！

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在整個公寓樓施工的時候，開發商也放出了完整的施工視頻，可以看到從建設到完工這個速度確實是出奇的快，精確時間僅僅花了28小時45分鐘就完事了！再仔細看看呢？原來整棟樓是用一個個的「模塊化盒子」拼接而成！除了外部結構搭建速度驚人，可以看到內部也是做的相當規整，日本記者上去敲了敲牆板，表示：「這看起來完全不像29個小時能建好的牆面，真是令人驚訝！」房間內部一應俱全，除了明亮的陽台之外，洗手間、浴室、廚房等全都做的非常完善！很有點日系簡潔設計的風格！

工廠預先組合 全部模塊化作業

跟著記者的步伐，我們來到了一家工廠，這裡正在緊鑼密鼓的加工生產，原來這就是「世界最短工期」的秘密。像盒子一樣的房間整齊的碼在流水線上，等待內飾工程師的裝配和檢驗。除了洗手間等室內硬件設施之外，可以看出陽台等部件也在工廠預先組裝好，即便是年輕的女性也能輕鬆的推動設置！在被運輸到現場後，房子就像被搭積木一樣組合起來，據官方透露，工程的90%以上都是在工廠預先完成的，厲害了！現有的建築設計方法，完成一幢這樣的樓至少需要1年，而這種新的「模塊化」建築工程從加工到建設，僅僅需要2個月就可完成！而通過這種建築方法建成的樓房，由於事先在工廠進行預組，不僅降低了建築工地的事故發生率，同時還減少了粉塵污染，可以說是一舉多得！

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不少日本網友看後，紛紛表示：這個安全性究竟怎麼樣呢？雖然技術很強，但是比起速度來說，安全方面可能更加重要吧！確實，相信看到視頻的我們在驚嘆於建設速度之外，關於安全的問題也會產生疑問。經過記者了解，證實整個公寓樓的設計結構已經通過了防震測試，最高抗震度可以達到9度。而設計的精髓則在於使用了這種不銹鋼管來進行組合搭建，不僅重量是鋼筋混凝土的1/10，同時按照目前的技術水平，最高可以蓋到160層的高度！通過無氧銅鉛焊並在空隙中填充岩棉，整個結構不僅能隔音防熱，同時也保證了牢固性與抗震性，解決了安全隱患。

贊否兩論 群眾有震驚也有質疑

日本網友看後表示：「如果真的能保證安全安心，這個可以說是劃時代的產物了！」也有的網友覺得「這在緊急情況下使用，可能相當的合適」——確實，想想這幾年自然災害逐漸增多，受地質災害影響需要讓當地居民臨時外遷的時候，這個技術可能確實非常合用。也有人覺得，正好在疫情緊急的時候作為新冠的臨時醫院，這也挺不錯的。還有的表示：這簡直充滿了未來感！就是房間與房間接續和管道的部分怎麼處理讓人有點好奇。當然，除了讚揚的聲音之外，還是有不少質疑依然存在，比如有些就比較擔心「耐久問題」，有的表示「希望這個開發商的領導先住進去試試」，還有些認為「雖然在船舶裡也有應用這種技術，但是用在樓房裡還得讓時間來證明。」實際上，在這座公寓樓建成的10年前，這家開發商就已經通過這種技術建成了不少項目，看來要得到世界上的普遍認可，還是有想當長的路要走。

實際上，對於建築技術革新的改良，這兩年可以說是愈演愈烈，相信大家都還記得前幾年3D打印技術風風火火的時候，就湧現出了一大批不使用傳統技法建築的屋子（點圖了解更多）▼▼▼

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創新與設計的力量改變著我們

看完整個新聞，日站君覺得，倒不是這次的項目裡「中國速度」是什麼重點，而是這個公寓樓的設計理念以及對未來創新的嘗試，確實是值得我們鼓勵和肯定的事情。當然，創新的過程中一定會有質疑的產生，因此針對這次的「模塊化公寓樓」，一定會有關於安全與質量上的疑慮。但是想想看，每當我們見到新事物的時候，想必都會面對同樣的過程。

在日本建築設計史上，當年的「新陳代謝派」曾經推動了日本建築一個時代的發展。今天，憑藉著現代科技與技術，我們中國的設計師與工程師們，也走在推動中國建築革新的路上。從茅草到泥巴到鋼筋混凝土，再到現在的3D打印與不銹鋼模塊化組裝，未來還會出現什麼我們尚未可知，但是最重要的可能並不是項目本身，而是這種不斷嘗試、不斷堅持創新設計的意念。不知道大家對於這次的公寓樓有哪些想法？留言區見。

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