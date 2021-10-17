《反斗奇兵》都玩魷魚遊戲？神影片還原經典場面　RM全員亂入參戰

Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起追劇熱潮，包括出演的主配角、綠色運動服、白色 Vans 以及童年遊戲…都成為熱議話題，並引發眾人模仿。近日便有網友 Mark Cannataro Films 巧妙的將Pixar經典動畫《反斗奇兵》的角色們，紛紛拉入《魷魚遊戲》第一個關卡「一二三木頭人」當中，短短 24 秒卻神還原《魷魚》劇中移工阿里幫助李政宰的一幕，最後遊戲大魔王的現身也叫人眼睛一亮。
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不只《反斗奇兵》搭上魷魚熱，熱門韓綜節目《Running Man》近日也公開了最新預告，只見劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、全昭旻 、梁世燦等人換上綠色運動服，即將上演一場名為「章魚遊戲」的廝殺戰，無論是服裝、道具、場景都超高度還原《魷魚遊戲》，再加上笑料百出的預告，更讓人期待 10 月 17 日播出的全新《Running Man》節目。
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《魷魚遊戲》紅到荷里活！《職業特工隊》男星穿綠色運動服想參戰魷魚遊戲︱李政宰人氣飆升 盤點6大代表作 27歲已是最年輕影帝魷魚遊戲︱自己落場玩都得 3款神還原遊戲推薦 手機、電腦可玩魷魚遊戲｜最恐怖一幕藏在第9集？韓網民一致讚同：真的嚇死我了魷魚遊戲｜外媒封李政宰「南韓最有票房保證男星」進軍荷李活在望魷魚遊戲｜正式成為Netflix最紅劇集！收視極誇打敗《怪奇物語》魷魚遊戲｜從《魷魚》反思人性黑暗面：你願意為了456億殺人嗎？魷魚遊戲｜9部「生存遊戲」電影 迫害高中生題材長拍長有魷魚遊戲｜Vans白色帆布鞋或成最大贏家？銷售急升7800%賣斷貨魷魚遊戲｜題材非創新何以稱霸全球？闖關殺戮原來唔係爆紅關鍵魷魚遊戲劇評｜童年遊戲揭人性黑暗面 李政宰這句對白引網友共鳴魷魚遊戲｜10部殺人遊戲日韓劇集 數據揭秘呢一套贏《魷魚遊戲》
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