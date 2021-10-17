《反斗奇兵》都玩魷魚遊戲？神影片還原經典場面　RM全員亂入參戰

Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起追劇熱潮，包括出演的主配角、綠色運動服、白色 Vans 以及童年遊戲…都成為熱議話題，並引發眾人模仿。近日便有網友 Mark Cannataro Films 巧妙的將Pixar經典動畫《反斗奇兵》的角色們，紛紛拉入《魷魚遊戲》第一個關卡「一二三木頭人」當中，短短 24 秒卻神還原《魷魚》劇中移工阿里幫助李政宰的一幕，最後遊戲大魔王的現身也叫人眼睛一亮。



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不只《反斗奇兵》搭上魷魚熱，熱門韓綜節目《Running Man》近日也公開了最新預告，只見劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、全昭旻 、梁世燦等人換上綠色運動服，即將上演一場名為「章魚遊戲」的廝殺戰，無論是服裝、道具、場景都超高度還原《魷魚遊戲》，再加上笑料百出的預告，更讓人期待 10 月 17 日播出的全新《Running Man》節目。

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