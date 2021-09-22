印尼教授視像上課從不露臉　被學生質疑偷懶　真相背後令人動容

新冠肺炎疫情在全球爆發後已徹底影響現代人的生活模式將近2年，從不習慣到不得不習慣，如今各級學校皆採網上視像的遠距離方式授課，不過印尼日惹大學（Universitas Gadjah Mada）一名講師總是在視像授課時關閉鏡頭，學生們只能聽其聲、無法見其人，因此以為講師在偷懶，直到某次因緣際會下得知真相，才感動到淚水潸然落下。



綜合外媒報道，該名講師名為Edi Prasetyo Nugroho（努格羅霍），在日惹大學教授商業與經營相關領域，他在上課時總是不打開視像鏡頭，這在現今視像授課的時代其實並不常見，因此學生們總是以為努格羅霍在想辦法偷懶、撈油水，然而直到有一天努格羅霍失誤打開鏡頭，才讓殘忍的真相不得不在學生面前曝光。

印尼日惹大學講師即使罹患腎病，卻堅持插着氧氣管為學生授課。（圖／翻攝自TikTok）

原來，努格羅霍罹患腎臟疾病，且已與腎臟疾病奮鬥超過11年的時間，這段時間須每周上醫院做血液透析治療，而在上課時則需要在鼻子插上氧氣管、戴上氧氣瓶，為了讓學生專注學業，才決定關掉鏡頭，即使過程比其他老師艱辛，卻秉持對教書的熱忱而從來不放棄學生，因此學生們在見到真相後不禁忍不住痛哭失聲，對其作為相當感動。

一名學生得知真相後，將努格羅霍的故事拍成一段短影片，並將影片上傳至TikTok。該名學生表示，「他從不像我們抱怨他的身體狀況，仍然盡最大的努力教導我們。其實我對自己感到尷尬，因為即使我有健康的身體，有時候卻沒有努力學習的意願！」

一名學生得知真相後，將努格羅霍的故事拍成一段短影片，並將影片上傳至TikTok。（圖／翻攝自TikTok）

努格羅霍透露他的心聲，「到現在，你應該透過該段影片得知我的病情。當時沒有學生知道我的情況，因為我躲在鏡頭後面，我不想讓學生擔憂我的健康，而將焦點從學業轉移至我的身上。」

該段影片在網絡上獲得極大關注，網友們紛紛感動得祝福努格羅霍能夠身體健康，「感謝您對教學的奉獻！」

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