Dispatch｜預測D社2022年元旦情侶　這一對偶像盛傳熱戀2年將結婚

【Dispatch／元旦情侶】韓國媒體《Dispatch》（簡稱D社）經常爆猛料，號稱「南韓最強狗仔」，自2013年開始，每逢1月1日都會爆出「元旦情侶」，像是去年公布玄彬與孫藝珍相戀，隨即震驚全亞洲。昨天跨年倒數計時，2022年「獎落誰家」引發大批網友熱議。



網友們從聖誕節就開始期待新年的「元旦情侶」，還發起投票，統計大家認為這對情侶會是「演員」還是「偶像」？結果「偶像」以高達74.9%得票率勝出。接着更有消息傳出，即將曝光的情侶已熱戀2、3年，各種線索吊盡網友胃口，名單也掀起熱烈討論。

【圖輯】點圖放大看韓國網民熱議的「元旦情侶」名單👇👇👇

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網友猜測名單包括盛傳的「NCT楷燦 & ITZY留真」、「BTS柾國 & Twice Sana」、「BLACKPINK Jisoo & 孫興慜」、「IU & 朴敘俊」、「IU & BTS SUGA」、「宋江 & 韓韶禧」、「少女時代允兒 & Super Junior東海」等等，甚至還有人說是「玄彬 & 孫藝珍」結婚，各種組合都出現，到最後根本變成粉絲的私心猜測！

D社從2013年起，每年新年爆料多對重量級情侶，2013年「Rain & 金泰熙」、2014年「李昇基 & 允兒」、2015年「李政宰 & 林世玲」、2016年「金俊秀 & HaNi」、2017年因政局未爆料、2018年2對「G-Dragon & 李周妍」及「李準 & 鄭素敏」、2019年「KAI & Jennie」、2020年由《Market News》爆出「金希澈 & Momo」、2021年則是「玄彬 & 孫藝珍」。

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