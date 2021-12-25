盤點王妃凱特6個最愛手提包品牌　Chanel、D&G、Mulberry氣質高雅

誰最擅長用手拿包展現自己的個人風格？當然是凱特王妃（Kate Middleton）！不過她那一款又一款的淑女手提包也絕對是她皇室風格的重要標誌！祖母伊利沙白女王Queen Elizabeth數十年來一直鐘情英國傳統品牌Launer London，凱特則從眾多適合現代王妃衣櫥的手提包品牌中精挑細選。



Aspinal of London的Midi Mayfair手提包（凱特有黑色和淡紫色的鱷魚皮款式）和Mulberry的Mini Seaton手提包擁有相同的優雅線條和精緻的金飾。Dolce & Gabbana的玫瑰粉西西里手提包配弧形手把和前翻蓋，讓人聯想到復古包，不同的是這款包包邊緣柔軟，容量更大。

（IG@aspinaloflondon）

凱特充滿女人味的小巧包包藏品還包括兩個形狀堪稱完美的Alexander McQueen手提包。Alexander McQueen的藤織皮革小包是過往系列中的復古款式Wicca，還有黑色皮革和酒椰葉編織等的面料變化，正如那深綠色Manu Atelier包包一樣，袖珍的外形讓它們成為適合所有場合的時尚單品。

凱特的酒紅色香奈兒包包是她最愛的經典手提包之一，這些包包就是怎麼都不過時！正如可可香奈兒Coco Chanel所說：「時尚潮流會改變，唯有風格永存」，凱特的包包就象徵著保值的高品質時尚，她拿這些包包出鏡的次數就印證了這一點（Aspinal of London和香奈兒包包就是最常被拍到的最愛）。

（IG@manu_atelier）

凱特王妃的手提包與她的服裝一樣，有她作為「平民王妃」的親民特色。她的Dolce & Gabbana和McQueen手提包的價格也許超過1,000英鎊，但Manu Atelier和Aspinal of London的零售價不到400英鎊。當然，每個人心中對這些值得投資的包包都有一個價格，但凱特也深知，她面向公眾的時尚應該融入親民元素。而凱特王妃重複使用的手提包、鍾愛的LK Bennett Sledge高跟鞋和Zara針織衫，正好反映出另一位設計師Vivienne Westwood一直強調的理念：「買少點、選好的、用更久。」

以下，Vogue為你整理凱特王妃的淑女包包！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：王妃穿搭｜盤點5套凱特秋冬造型 亮色系連身裙、西裝外套顯貴氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

同場加映：王妃穿搭｜凱特最愛飾物品牌盤點 耳環粉絲必入手平價高質感之選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

凱特王妃也開始拿「小廢包」！來自英國小眾品牌DeMellier，凱特款只要台幣一萬初

凱特王妃再穿舊衣！身穿10年前Alexander McQueen禮服完美演繹舊衣新穿功力

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：連包款都很節儉卻不失高級感，凱特王妃那幾款氣質高雅的手提包大盤點！】