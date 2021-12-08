王妃穿搭｜盤點5套凱特秋冬造型　亮色系連身裙、西裝外套顯貴氣

身為優雅穿搭範本的凱特王妃Kate Middleton，最近出席活動示範了好幾套秋冬時髦穿搭，快學起來。



隨著天氣日漸變冷，衣櫃是時候該換季了，薄長袖洋裝、西裝外套或是成套衛衣運動裝，都是可以嘗試秋冬混搭的選擇。而身為優雅、知性穿搭範本的凱特王妃Kate Middleton，最近出席活動也示範了好幾套秋天時髦穿搭，不論我們要直接複製貼上或是混搭個人風格，都十分有型。

以下就來看看凱特王妃的5套穿搭，及愛用的英國小眾品牌手袋及精品首飾吧~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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1. 亮紅色高領上衣加亮紅色連身寬裙褲

凱特王妃Kate Middleton一身亮紅色高領上衣加連身寬褲出席BAFTA活動洋溢好氣色，而手上拎著小廢包來自英國小眾品牌DeMellier，凱特王妃已於今年五月首次亮相這款包，簡潔設計加上親民價格使包款一度造成缺貨。

2. 灰白色格紋色長袖洋裝加灰色高跟鞋

凱特王妃Duchess Catherine出席倫敦大學關於兒童相關長期研究會，一身灰白色格紋色長袖洋裝搭配灰色高跟鞋，同色系不僅讓整體視覺和諧，灰色調也十分有入秋氣息，而胸前綁帶設計更顯優雅。

大家都知道重視永續時尚的凱特王妃喜歡舊衣新搭，這身洋裝正是去年Zara舊款，不到台幣一千元的洋裝，她選擇Hugo Boss高跟鞋與Cartier腕錶、英國珠寶品牌Mappin & Webb作為畫龍點睛的搭配，而黑色口罩一樣來自可重複使用的倫敦品牌Amaia Kid。

3. 紫色西裝套裝

凱特王妃前往北愛爾蘭的阿爾斯特大學做大學參訪時，大膽嘗試了Emilia Wickstead紫色西裝套裝，內搭高領毛衣並繫上皮帶，搭配Jaeger黑色手拿包，專業又不失時髦。

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4. 白色西裝外套加白色雪紡中長裙

由凱特王妃親自推動、號召並徵選的《Hold Still》企劃，記錄下covid-19陷入封鎖期間感動人心的時刻，而這個月在舉辦感謝幕後工作人員活動上，凱特王妃身穿一身白色Self-Portrait西裝外套加下身裙，搭配波浪捲馬尾，浪漫又知性，面對賓客永遠保持微笑的凱特，舉手投足皆十足展現皇室的優雅高貴感。

5. 杏色西裝外套加海軍藍西裝長褲

凱特王妃在拜訪有參與喀布爾國際機場撤離的布萊茲諾頓皇家空軍基地 (RAF Brize Norton)，Reiss的杏色西裝外套搭配海軍藍西裝長褲，而手上拿的小包則是來自倫敦品牌、以手工製聞名的Tusting，被凱特王妃詮釋地更摩登優雅了。

同場加映 - 運動外套、短裙+小白裙

除了正式的拜訪行程，凱特王妃也常常參與運動相關活動，例如：和年輕人一起打網球！在拜訪英國網球機構LTA時，凱特穿上運動品牌Poivre Blanc運動外套和短裙，搭配小白鞋，梳起馬尾和青年們來場友誼賽，展現王妃俏皮親切一面，也讓粉絲更愛她了。

其他凱特王妃愛用包款

英國小眾品牌DeMellier

英國小眾品牌Strathberry

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：凱特王妃二次穿上Zara舊款洋裝展現高衣Q穿搭！盤點5套王妃秋天穿搭】