美國男子連續49年吃逾3萬個巨無霸破世界紀錄　做兩件事保持健康

美國67歲男性戈斯克（Donald Gorske）過去49年間吃了32340個麥當勞「巨無霸」，打破健力士世界紀錄。
戈斯克提到自己最愛吃漢堡，平均每天吃2個巨無霸日復一日，明年即將邁入第50個年頭：「麥當勞的巨無霸是全世界最棒的三文治！當我喜歡某樣東西時，就會一直堅持下去。」
▼▼▼即睇戈斯克的驚人成就▼▼▼
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戈斯克與巨無霸在1972年5月17日他買第一輛車時結緣。當時他開車去麥當勞首次買了3個巨無霸，吃下去後他說：「我可能會在餘生一直吃這些漢堡。」從那天起戈斯克開始保留每一個漢堡包裝和收據，並按年份收藏及標示。
戈斯克的妻子柯絲可（Mary Corske）透露他們第一次見面時，戈斯克沒有表明自己對巨無霸的痴迷，柯絲可只知道他每天都吃，有時也會幫他買，但柯絲可沒有意識到這件事「會永遠持續下去」。
戈斯克說為了保持健康，他以2個漢堡代替日常飲食，而且不吃薯條，每天還會步行約9公里。
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