新年食品｜豐盛年菜少不了用蒜頭提味增香！如何保存維持新鮮？

農曆過年大團圓，豐盛的年菜免不了用蒜頭提味增香，蒜頭用得巧可增進人體健康。但你知道如何保存蒜頭的，才能發揮蒜頭的營養價值嗎？



延長營養價值 保存蒜頭分4派

台灣澄清醫院中港院區營養課賴淑娥課長指出，對於維持蒜頭營養與新鮮度，坊間有許多不同的方法，可略分為四大派：放風派、密封派、冷藏派與冷凍派。放風派，習慣將買回來的蒜頭用透氣的網袋吊掛陽台通風，讓陽光保持蒜頭不受潮；密封派，用紙巾包覆蒜頭，吸收多餘濕氣，裝進密封袋或密封罐；冷藏（凍）派，即是裝入保鮮盒直接放入冰箱，以冷藏或冷凍加以保鮮。

按圖了解9個大蒜的健康好處▼

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依使用頻率保存 以維持新鮮度

賴淑娥課長說，若從食用蒜頭的頻率調整保存方式，則更能發揮蒜頭的營養價值。若是天天用到蒜頭，建議使用冷藏，方便烹煮調味；但若一至兩週才使用蒜頭，則不建議冷藏保存，因雪櫃濕氣很容易讓蒜頭發芽，不利維持原狀，改以蒜瓣冷凍方式封存鮮度。

此外，若是一個月以上才會使用蒜頭者，建議買回的大蒜保持蒂頭與外皮的完整，置於通風、陰涼且乾燥的環境，都可維持到半年的新鮮度。

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豐富營養價值 攝取量需適量

根據研究指出，大蒜含有豐富的營養價值，包含醣類、蛋白質、維他命B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及三十多種蒜氨酸、蒜酶轉為「蒜素」為主的硫化合物，就有保健功效，若以生食方式攝取，能獲取最多的營養素。

一般成年人，每天攝取量約為2至3瓣，約拇指大小的蒜量就足夠。賴淑娥課長特別提醒，蒜頭中的蒜素，對腸胃有刺激作用，若有胃潰瘍、凝血功能疾病、服用抗凝血劑患者，甚至是動手術的病患，建議避免生吃或過量食用。

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