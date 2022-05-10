日本五一黃金週長達10天　全國報復式出遊　奈良鹿被餵到拔腿逃走

堵車、排隊、花錢，日本兩年來第一次這麼熱鬧。



內地的五一黃金週早已結束了，但日本的黃金週5月8日才結束。今年，日本黃金週長達10天。過去兩年，日本都宣布了「緊急狀態宣言」，希望民眾把黃金週過成居家周。疫情下，日本人的出行受到嚴格限制，旅遊業也因此十分慘淡。在今年3月，情況發生了改變。日本全面解除了「防止蔓延等重點措施」，民眾終於可以無限制出行。

假期首日，首都圈中央高速公路上出現了17公里的交通擁堵。JR（日本鐵路公司集團）整體預約量是去年的1.6倍，JAL航空公司的乘客數較去年增加了4.2倍。其中夏威夷航線增加了近9倍，幾乎滿席。各個標誌景點也人滿為患，京都的咖啡店要排隊3個小時；奈良的鹿被餵得大腹便便；鎌倉高校前站擠滿了打卡網紅；京都清水寺堵得走不動路。兩年出行受限之後，日本人似乎開始了「報復式」旅行。

1. 奈良小鹿不肯張嘴 愛馬仕店員腳不沾地

日本的黃金週並非勞動節，而是由男孩節、綠之日等多個相鄰節日組合而成的一段假期。今年的假期從4月29日開始，到5月8日結束。其中有兩天本是工作日，但大多數公司選擇放假，以湊成完整的10天長假。

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無限制出遊的10天長假對於很多日本民眾來説，可能是疫情這兩年來最期待的一件事。定居日本的敏雅就選擇在今年黃金週帶著家人自駕遊奈良-京都-大阪一線。到達奈良之後，敏雅遇到的第一個問題就是停車。

當時距離奈良公園一公里內的停車場都已經停滿了，他們光是在那找停車場就找了半個多小時。在奈良，餵梅花鹿幾乎是每位遊客到此一遊必做的事。過去兩年疫情嚴重時，來餵鹿的遊客寥寥無幾，導致園內鹿群食物不足，看見人就追着討要吃的。而今年黃金週，奈良公園迎來了大量遊客。敏雅給鹿群餵食時，它們都不再肯吃東西，因為早已被其他遊客餵飽了肚子。

此外，她還發現了一件奇怪的事。這裏的小鹿好像特別怕孩子，看到孩子就會跑，但看到大人卻會靠近。詢問工作人員才得知，近來遊客絡繹不絕，經常有貪玩的孩子追着小鹿跑，導致小鹿看到孩子就條件反射了。時隔兩年，那麼多遊客再次湧向奈良，梅花鹿們恐怕也很意外。提到京都，我們腦袋裏很容易浮現出充滿歷史風韻的靜謐古都氣質。但今年黃金週的京都，著實是熱鬧不已。據統計，5月3日清水寺的人流量為去年的3.6倍，遊客多到街道都快容納不下。每個人摩肩接踵，壓根沒有防疫社交距離。

雖然黃金週遊客很多，但是清水寺附近開着的商鋪卻沒那麼多。很多店都因為過去兩年疫情期間缺乏客流，付不起房租而倒閉了。現在還開門的一些店家大多是自有商鋪，無須支付房租所以還能勉強維持生計。

在風景優美的嵐山，5月3日人流量為去年的2.2倍。選擇來嵐山遊玩的春杏實在感到擁堵不堪，忍不住吐槽：「懷疑全日本的人都來京都了」。在四條河源町商業街，八爪看到的場面是這樣的：「馬路上都是人，好多店排隊，愛馬仕店員忙得腳不沾地。」蜜瓜本來想去非常出名的la madrague咖啡店，結果，在開店後一個小時到店門口就已經要排3個小時的隊了。她實在等不了這麼久，只好去了其他的店，也算是過了癮。

大阪的心齋橋、道頓崛是日本少數在過去疫情期間還保有人氣的區域。今年黃金週大量遊客到來後，就更擁擠了。敏雅簡直覺得這裏「人多得看不到落腳的地方。」通常有二三十個座位的餐廳，排隊‍‍1小時內能吃上。有些小店只有八九個座位，等待的時間就會更久。這趟旅行結束，敏雅回程的路途有500公里左右。本來開車7個小時就可以抵達，但因為堵車，最後大約開了11個小時才到家。其實她已經選擇錯峰出發了，如果在回程高峰日，這段路程能堵上14個小時。

2. 淺草寺遊客增至3.6倍 想看熊貓先排隊一小時

黃金週期間，選擇去東京的人也不少。為了慶祝假期中的男孩節，333米高的東京塔下飄揚著333條五彩繽紛的鯉魚旗。鯉魚旗寓意「鯉魚跳龍門」，是日本人為孩子祈福的傳統風俗。日落之後，東京塔就披上了一層五顏六色的光，這是黃金週的特別燈飾。塔下前來觀光和祈福的日本遊客源源不斷。

除了東京塔，要説在東京一定會去的景點，就是淺草寺。5月3日，淺草的遊客量高達去年的3.6倍。進了淺草寺的雷門，有一條250米的商業街。黃金週期間，人們來這裏品嚐小吃、逛小商鋪或參觀寺廟。整條路擠滿了遊客，水泄不通。

上野動物園也是今年黃金週的熱門景點。雖然它在這期間實行了預約制，但門口還是排起了長龍。大家前赴後繼的主要原因，就是動物園裏的三隻旅日熊貓——熊貓媽媽「仙女」和她的雙胞胎寶寶「曉曉」和「蕾蕾」。排隊見這些小可愛一面，將近要1個小時。在日本，沒有人可以抵禦得了熊貓的魅力。

3. 「黃金週」變「臨終周」 也攔不住出遊熱情

沖繩在過去一年大多時間是日本全國疫情最嚴重的地區。目前，每一萬人就有0.7人感染新冠，過半感染路徑不明。為此，疫情前每年都會在黃金週舉辦的那霸賽龍舟活動，包括今年在內，已經連續停辦了三年。

沖繩本地的一位影片博主emorikousuke為了呼籲大家黃金週不要來沖繩旅遊，特意做了一期影片。因為沖繩疫情嚴重，他戲稱「黃金週」會變成「臨終周」（日文中發音縮寫都是GW）。並且他表示沖繩很多觀光場館目前都沒有營業，加上黃金週內沖繩會進入梅雨天氣，希望大家打消來旅遊的念頭，「現在，放棄吧！」但這些情況並沒有阻礙日本遊客的步伐。5月3日，沖繩那霸機場的人流量比去年增加了1.7倍。對於很多想在海邊度假的人來説，相比去夏威夷，還是來沖繩性價比高得多。

4. 有人光膀子趕海 有人裹厚實滑雪

日本人度過黃金週的方式，不只在那些出名的城市裏人頭攢動，各地都找到了適合自己的獨特玩法。在港口城市橫濱的海岸沙灘上，可以看到疫情後罕見的密集人潮，遠遠望去烏央央的。很多周圍的居民帶著孩子來趕海挖蛤蜊，這是他們傳統的海邊活動。群馬的五月又是另一幅景象。人們穿著厚厚的雪服馳騁雪場，彷彿和其他地方過著兩個季節。

鎌倉作為網紅必去地，在黃金週期間更是人山人海。尤其是鎌倉高校前站，它是《灌籃高手》的原景地，所以每天都有好多年輕人前來拍照打卡。大家守在軌道旁等著電車經過，然後挨個與它合照，這就算完成了此行最大的目的。久違的出遊讓不少日本人重新感受到自由和快樂，但他們對於疫情的擔憂依然揮之不去。

5. 多地將出現疫情反彈 防疫不能鬆懈

調查，民眾對於第七波疫情「感到不安」的比例高達76.8%。黃金週前7日，日本平均每日新增感染人數近4萬人，是去年同期8倍。因為疫情，近三年來日本的旅遊行業嚴重受損，這也是今年日本在黃金週放開限制的主要原因。他們認為病毒已經弱毒化且全民疫苗接種率高，所以做此大膽嘗試，希望能給經濟帶來更多機會。雖然在政策上已經沒有出行限制，但日本多名專家認為第七波疫情已經開始，多個縣市將出現疫情反彈，防疫不能鬆懈。為此，目前日本依然保留著一些基本的防控措施，例如，呼籲民眾佩戴口罩、保持安全社交距離、實施非接觸式支付等。

同時，日本針對黃金週新增了100間核酸檢測點，目前全國共有約1萬間。由於近來新增感染者以年輕人為主，所以東京把部分檢測點設在卡拉OK店周圍，以吸引年輕人主動檢測。現在，黃金週已近尾聲。《日本經濟新聞》6日報道，日本政府計劃在6月重新開始有條件地允許外國遊客入境。在這一次黃金週的嘗試中，他們應該是嚐到了甜頭。