英國王室｜喬治小王子出席白金禧派對興奮高歌　萌樣撞臉這演員

英國正舉國歡慶英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，4日晚間舉行「白金禧派對」（Platinum Party at the Palace），威廉王子一家4口也出席這場盛宴。在英國「搖滾鐵公雞」洛史釗活（Rod Stewart）演唱名曲時，8歲的喬治小王子（Prince George）也興奮跟着高歌，可愛模樣引發網友熱議，不過也有網友歪樓，驚呼小王子和今年初才過世的美國喜劇演員路易安德森（Louie Anderson）撞臉。



綜合外媒報道，英國歡慶女王登基70周年白金禧年（Platinum Jubilee），4日晚間在白金漢宮舉行白金禧派對，現場眾星雲集，包括英國「搖滾鐵公雞」洛史釗活、美國流行樂天后Diana Ross、意大利男高音Andrea Bocelli、美國女歌手Alicia Keys等巨星都獲邀獻唱。

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另外，包括查理斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡米拉（Camilla）、尤金妮公主（Princess Eugenie）夫婦、比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）夫婦等王室成員也都有出席，而當中最吸睛的是威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate），兩人帶着8歲的喬治小王子及7歲的夏洛特公主（Princess Charlotte），一家四口坐在包廂第一排觀賞表演。

報道指出，喬治小王子對演唱會的其他環節似乎興趣缺缺，但是當洛史釗活開始演唱英國足球國歌《Sweet Caroline》時，小喬治也跟着興奮哼唱。《Sweet Caroline》經常在英國國家足球賽事上播放。

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畫面顯示小喬治神情專注盯着舞台，嘴巴跟着哼唱歌詞，手也不停地揮舞英國國旗，坐在他旁邊的威廉王子除了張大嘴巴哼唱外，頭、手也跟着擺動，看起來相當陶醉。

父子倆陶醉哼唱的畫面讓許多英國人覺得暖心，有網友形容是「英國人的經典之作」（British classic），有人形容這是他所看過「最英國人」的畫面，許多網友都認同當晚的小喬治超級萌。

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