Johnny Depp再演《魔盜王》Jack船長？全新劇照釋出引網民興奮

尊尼特普（Johnny Depp，又譯作強尼戴普）自從打贏安芭赫德（Amber Heard，又譯作安柏赫德）的毀謗官司之後，積極回歸娛樂圈，不僅與搖滾歌手好友傑夫貝克巡迴演唱，並以法國史詩電影《La Favorite》復出影壇，雖然不知是否能再度演出《魔盜王系列》（Pirates of the Caribbean，又譯作神鬼奇航），但他先在大陸線上遊戲「黎明之海」再扮瘋癲船長，重現「Jack船長」獨特喜感。



尊尼好不容易平反「家暴男」的惡名，傳出有望再度演出《魔盜王》系列續集，雖然迪士尼影業力邀，但傳聞尊尼特普興趣缺缺。不過大陸線上遊戲公司「暢遊」最近邀請尊尼為線上遊戲代言，並推出短片「冒險者的遊戲」，尊尼在短片中飾演菲利浦船長，只見他在影片中不斷吹噓自己過往的冒險旅程，讓收帳員忘記收帳，最後更一度也想雲遊四海冒險。

按圖看清短片畫面重現「Jack船長」獨特喜感！

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這支短片甫推出，就引起外界高度關注，尊尼在這支短片裡表情豐富、個性瘋癲，十足就像《魔盜王》的Jack船長，不少人皆好奇這部短片是否是為了再次喚起迪士尼的注意，讓他們願意再度找回尊尼。

不過，尊尼為這支短片下足苦心，早在遊戲開發初級，他就與製作團隊一同構思劇本、服裝設計，更一手創造自己的角色故事與個性，當時時劇組還特地前往多明尼加取景，就為了營造獨一無二的異國氣質。

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只是荷里活各大片廠似乎都在互相觀望，即便尊尼已經洗刷汙名，但似乎還沒有公司願意當先鋒，他們似乎還在質疑尊尼雖然目前話題正熱，但是否已恢復昔日的驚人吸金魅力，還有待時間證明。

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