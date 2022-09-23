Johnny Depp被爆與已婚美女律師熱戀中 英國官司時已擦出火花
撰文：TVBS新聞網
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美國荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp，又譯強尼戴普）日前與前妻安芭赫德（Amber Heard，又譯安柏赫德）的誹謗官司鬧得沸沸揚揚，其中尊尼特普與委託律師卡蜜兒（Camille Vasquez）之間的微妙氣氛，更是讓外界懷疑兩人疑似熱戀中。不過，如今多家外媒報導稱，尊尼特普當前的熱戀對象確實是一名律師，只不過並不是卡蜜兒，而是另一名英國已婚律師喬艾兒（Joelle Rich），而且女方目前正在和丈夫辦理離婚。
美國娛樂媒體《Us Weekly》在當地時間22日，引述消息人士說法獨家報導稱，現年59歲的尊尼特普與英國籍女律師喬艾兒熱戀中，而且兩人都對這段戀情「很認真」。
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報導指出，尊尼特普在2018年控告英國《太陽報》（The Sun）誹謗時，就是由喬艾兒及其所屬事務所人員為他打官司。雖然最後敗訴，但兩人之間卻疑似發展出，超過律師及委託人的關係。喬艾兒日前也特別前往美國維吉尼亞法院，觀看尊尼特普與安芭赫德的世紀官司，表達對男方的支持。
消息人士指出，喬艾兒當時並非尊尼特普在美國的律師團成員，因此並沒有「職業義務」到場，而是以私人身分前往現場。消息人士還透露，由於2人對於這段戀情十分謹慎，因此在戀情發展初期，大多都是在飯店見面。
不過，爆料者也稱，喬艾兒跟尊尼特普交往時，其實還是「已婚」狀態，現在則是正在與丈夫辦理離婚當中，且兩人育有2名子女。
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