英國王室發布查理斯家庭照　兩個人不見了

英國白金漢宮10月1日晚公開查理斯三世繼位後的新肖像照片，相中的他一手插在口袋，一手摟着王后卡米拉。而一旁站着的，則是英國王室新的核心成員之二——查理斯的長子威廉和長媳凱特。



這張照片是9月18日在白金漢宮拍攝的，拍罷他們便在宮內舉行國宴，招待前來出席19日女王國葬的多國元首、首腦及政要。

圖為英國白金漢宮發布英王查理斯三世繼位後的新肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右二是長子威廉、右一是他的妻子凱特。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天，他們四人在接待外賓前於白金漢宮合照。（AP）

這張照片的背景是有意思的，在他們背後一列牆壁掛上歷代君主肖像，而他們後方的肖像畫，是在位59年又96天、曾是管治英國最久的喬治三世。這個紀錄已被他的孫女維多利亞女王及2022年9月8日去世的伊利沙伯二世打破。

照片攝於女王國葬舉行前夕，乍看起來四人面露笑容似乎有些突兀。但從另一個角度看來，女王活到96歲，已屬耄耋之齡，且從媒體報道看來，她走得安詳。也許因為這樣，後人也不用時刻表現得極度哀傷。

有王室消息人士稱，拍這張照片是為私下記錄王室的「歷史時刻」。作為核心王室家庭，查理斯的次子哈里及兒媳梅根應該也在照片中，但相中只有威廉及凱特，有聲音認為，這可能反映查理斯三世「精簡王室」的操作已開始。還有就是，2020年初卸下高級王室成員身份的哈里及梅根在外掀起太多爭議，讓他們出現在合照可能會成為話題，以及「模糊焦點」。