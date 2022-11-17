日本最長壽111歲老翁逝世　從明治活到令和　揭長生秘訣

日本國內最高齡的老伯伯中村茂在15日因衰老而離世，享嵩壽111歲。



生於西元1911年1月的他，是二戰時廣島原子彈核爆下的倖存者，過去居住在廣島縣神石高原町的一家老人福祉中心。

中村茂還曾向媒體透露，他保持長壽的秘訣是「去愛人」。

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日媒報道，中村茂生於距今遙遠的明治時代，在二戰尾聲，廣島被投下原子彈後，當時任職於土木公司的中村茂為了撤離坍塌的瓦礫堆、重建道路而進入廣島市，成為日本官方所定義的「市內被爆」受害者，即核爆後兩周內，因救援、醫療或探親等目的來到廣島市，受到殘留放射性物質影響的人。

中村茂過去很喜歡唱歌，特別鍾愛的食物是熱咖啡、小饅頭，今年9月，他成為了日本國內最長壽的男性，還因此收到了町公所的獎狀和紀念品，當時他還非常有精神。

據老人福祉中心「神壽苑」所說，中村茂這個月開始身體轉衰，每一餐大概都只能吃個一、兩口，最終在15日凌晨與世長辭，享嵩壽111歲。

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