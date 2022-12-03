世界盃︱沙加不雅手勢揭與塞爾維亞仇恨　波衫被指暗藏政治訊息

世界盃G組瑞士於最後一輪分組賽以3：2勇挫塞爾維亞出線，也許對瑞士隊長格列沙加來說，勝利意義遠超足球。



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兩隊今場共獲11張黃牌，其中沙加今場多次跟對方球員有激烈身體接觸，他在比賽尾段等待開罰球前，跟邊界外的塞軍後備球員口角，結果這位中場突然手握重要部位，以不雅手勢挑釁對方。

這源於塞軍前鋒杜辛華荷域（Dušan Vlahović）被指控搭上隊友老婆、導致在今屆賽事遭雪藏，他今場入波後曾做出相同動作慶祝反擊有關言論，而沙加就用此「回敬」。

塞爾維亞後備席對沙加的挑釁十分不滿，多名職球員一度衝入場內，幾乎釀成衝突，幸得其他瑞士球員跟球證上前制止。直至補時，沙加又跟尼高拉米連高域（Nikola Milenković）「較勁」，兩人在爭波後突然互相推撞，更一度頭對頭，最終各領一黃。

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沙加跟尼高拉米連高域衝突。（Getty Images）

沙加與塞爾維亞的恩怨情仇

沙加今場表現特別落力，最終成為賽事最佳球員，相信因為其身份跟成長背景，與塞爾維亞有重大的恩怨情仇。

沙加雖是瑞士人，但他本身是來自科索沃的阿爾巴尼亞裔家庭。

科索沃在巴爾幹戰爭結束後成為塞爾維亞的自治區，不過當地政府限縮科索沃自治權利，並將更多塞爾維亞人移民到科索沃，使兩個種族關係變得緊張。

後來南斯拉夫發生内戰，來自塞爾維亞的米洛塞維奇（Slobodan Milošević）在科索沃展開「種族清洗」；至2008年科索沃宣布脫離塞維亞獨立，至今仍得不到塞爾維亞承認。

沙加對塞爾維亞的仇恨不言而喻。（路透社）

當年沙加父親曾參與示威，抗議塞爾維亞軍事打壓科索沃獨立運動，結果被列成為政治犯入獄3年；後來他們全家也為逃難淪為難民，遷移到瑞士至今，箇中恨仇可想而知。

穿Jashari球衣慶祝 與科索沃解放軍始創人同姓

其實沙加上屆世界盃對塞爾維亞入球後，便曾用雙手造出代表阿爾巴尼亞的「雙頭鷹」手勢，最終被罰，並承諾以後不會再做。這次完場後，他穿上隊友查沙利（Ardon Jashari）的球衣慶祝，更故意前後倒轉，把名字「Jashari」顯示在前方。

沙加賽後穿上Jashari的球衣慶祝，被指別有用意。（路透社）

這個舉動被指是另有用意，因為查沙利跟科索沃解放軍創始人Adem Jashari擁有相同姓氏；後者是科索沃分離主義組織領袖，在上世紀90年代為科索沃獨立而跟南斯拉夫戰鬥，最終被塞爾維亞人殺害全家共57人。

不過沙加堅持這跟政治無關，「我只是為年輕隊友的表現很高興。他是我們隊中的一員，我們相處了一段長時間。我告訴他如果贏波，就會穿起他的球衣。」

對於比賽中的挑釁動作，他不置可否，「你能聽到我的聲音都沙啞了，這是場充滿情緒的比賽，這就是足球。我們想專注在足球上，也為能晉級16強而感到驕傲。」