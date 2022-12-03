韓國人氣王曹圭成膽敢挑戰C朗　唔畀面惹葡萄牙球王動氣︱世界盃

世界盃H組最後一輪比賽葡萄牙對韓國，C朗拿度正選上陣，他全場發揮欠佳65分鐘被換走，被換離場時，竟與今屆賽事人氣急升的韓國球員曹圭成隔空起衝突，C朗向對方做出示意「收聲」的手勢。

C朗事後親自解釋事件來龍去脈。



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C朗離場期間，舉起右手食指並放在嘴前，向韓國球員曹圭成做出示意「閉嘴」的手勢。（路透社）

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葡萄牙賽前二連勝，已提前出線16強，37歲的C朗在分組賽最後一輪仍正選上陣，這位巨星希望再度爭取入球用意明顯——5屆世界盃累積攻入15球的他，只差一球便可追平德國射手高路斯的16球紀錄。

葡萄牙開賽順利，僅5分鐘已先開紀錄，隊友為C朗送上一次又一次妙傳，這位巨星卻一再浪費黃金機會。之後韓國27分鐘扳平的入球，更有賴C朗無意中用背部送上「助攻」，奔馳65分鐘顆粒無收，C朗終被調離場。此時，他卻突然跟韓國前鋒曹圭成對罵。

C朗終被調離場時，突然跟韓國前鋒曹圭成（9號）對罵。（Twitter）

C朗：「他沒有那種權力！」

C朗與曹圭成激烈口角，雙方口中均唸唸有詞，相當勞氣，曹圭成將右手伸向後備席方向，C朗不知回說幾句什麼，繼而將右手食指放在嘴前，怒容滿面地望向曹圭成，似乎示意叫對方「收聲」。

葡萄牙體育報章《A Bola》報道指，C朗當時高叫一句：「你這麼急着要我離開呀！」一度以為他不滿葡萄牙主帥費蘭度山度士把他換走，怎料猜錯了。該報其後再報道C朗賽後解釋事件：「我離開時，那位韓國球員（曹圭成）要我盡快離開，所以我要他閉嘴，他沒有那種權力。」

C朗、曹圭成隔空鬥法逐格睇：

當時葡萄牙與韓國仍踢成1：1，根據當時情況韓國將包尾出局，球隊必須盡快爭取入球，擊敗葡萄牙才有望晉級。因此不難理解曹圭成當時希望C朗盡快離場、讓比賽繼續的心情，此舉卻觸動C朗身為球壇大哥大的神經。

C朗面子受損，他縱不滿曹圭成的舉動，卻無意糾纏，嘗試淡化事件：「大家當時只是被比賽氣氛影響，我不會把事件帶至場外。」

葡萄牙主帥費蘭度山度士賽後解釋C朗與曹圭成隔空衝突。（Getty Images）

葡萄牙主帥山度士指曹圭成當時用英語要求C朗盡快離場，並形容曹圭成是在「辱駡」C朗，他覺得C朗的回應「完全正常」，「我目睹事件經過，所以我知道C朗那句話是針對那位韓國球員。」

C朗被換走後，韓國戰至91分鐘憑黃喜燦的入球2：1反勝葡萄牙，並憑得球數目較多力壓烏拉圭，以H組次名晉級16強。

世界盃2022 葡萄牙16強對手是誰？ 瑞士。 世界盃2022 葡萄牙16強的比賽何時舉行？ 香港時間12月6日深夜3時。

黃喜燦91分鐘的入球，將韓國隊帶入16強。（Getty Images）

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