世界盃2022︱烏拉圭紐尼斯一個無聊舉動遭圍攻　加納創下尷尬紀錄

世界盃H組烏拉圭2：0擊敗加納後出局，身價達一億歐元的前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）全場最大「貢獻」竟來自一次欠缺體育精神的犯規。



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烏拉圭今屆前線坐擁蘇亞雷斯、卡雲尼、達雲紐尼斯三大箭頭，事前外界期望甚高，然而首兩仗分組賽過後，球隊依然零入球。

烏軍最終憑蘇亞雷斯1入球1助攻，2：0擊敗加納，但仍無法出線。今季以約一億歐元身價轉投利物浦的紐尼斯，表現繼續低迷，最大「亮點」竟是在上半場的一面黃牌。

紐尼斯今屆世界盃0入球0助攻。（Getty Images）

當時烏拉圭門將沙治奧洛捷迪「犯天條」，撲跌了加納球員古度斯，被球證判罰十二碼。在烏拉圭球員跟球證爭論之際，其實加納球員已十分醒目，有6位球員包圍着十二碼點，避免對手有機會「做手腳」。

不過勇武的紐尼斯卻當對方冇到，更似是有心作對，乘加納球員背對自己時，伸腳穿過對方胯下大力踩在十二碼點上，嘗試令該處草地凹凸不平，影響對手射十二碼。

加納球員當然不是省油的燈，馬上發現紐尼斯的「詭計」，一起轉身把他推開。結果紐尼斯「偷雞唔到蝕渣米」，因如此沒有體育精神的行為，被球證以黃牌警告。

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紐尼斯被黃牌警告。（Getty Images）

紐尼斯最期待的畫面結果也出現了，加納由安祖阿休操刀，十二碼卻被沙治奧洛捷迪撲出，力保不失。

2010年世界盃8強烏拉圭對加納，蘇亞雷斯用手護空門後，加納由基恩艾沙姆射失十二碼。12年後，加納重演歷史，再次對烏拉圭時「宴客」，雖然失機沒當年來得有戲劇性，但仍是比賽的轉捩點。

佐敦阿休射失十二碼。（Getty Images）

據外國傳媒報道，若只計算法定時間內的十二碼，加納是世界盃史上首支面對同一對手兩度宴客的球隊，烏拉圭彷彿成為了他們的「魔咒」。

不過，加納主教練艾度（Otto Addo）賽後力撐安祖阿休，「他展示了自己的領導才能，當我是球員時，我不喜歡主射十二碼，所以我會讚賞每一位敢於挺身而出的人。」這位教練也透露自己已請辭，「即使我們贏得世界盃，我也會這樣做。」