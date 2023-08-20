美新澤西州2100戶大停電　高空變壓器遭破壞　元凶竟是一條魚？

美國新澤西州（New Jersey）塞爾維爾（Sayreville）一處社區12日突然停電，影響2,100戶，電力公司調查發現，導致半空中變壓器停擺的罪魁禍首，竟是一條魚。



《CNN》、《CBS》報導，塞爾維爾警方在Facebook表示，「猜測是一隻鳥在飛過時掉落了叼着的魚」，並逗趣寫道民眾記得，這場毫無意義事故的死者是一隻名為「吉利根」（Gilligan）的魚：「吉利根是一個勤奮的男人，是成千上萬孩子的父親。」「嫌犯最後一次被目擊時正往南飛行」，呼籲民眾不要試圖逮捕牠，「儘管據信牠沒有攜帶武器，但仍可能非常危險。」

紐澤西中央電力和照明公司（Central Power and Light Company）發言人Chris Hoenig指，這次停電持續時間不到2小時，在變壓器上發現了一條死魚，推測是魚鷹（Osprey）不慎弄掉了牠的午餐，魚從天而隔砸壞了變壓器。

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Chris Hoenig提到，動物（通常是松鼠）是造成停電的常見原因，但魚類並不在「慣犯」之列。據悉，塞爾維爾地區有大量魚鷹，數年前牠們還被列入瀕危物種名單，該公司有一套針對魚鷹和猛禽的保護計劃，包括調查和監測巢穴，及重新安置位於其設備上或太靠近電線的巢穴。

該公司也對丟失「午餐」的魚鷹表示同情，「如果你曾在超級市場上把冰淇淋掉到地上，你就會懂那種感覺。」

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