美新澤西州2100戶大停電 高空變壓器遭破壞 元凶竟是一條魚？
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國新澤西州（New Jersey）塞爾維爾（Sayreville）一處社區12日突然停電，影響2,100戶，電力公司調查發現，導致半空中變壓器停擺的罪魁禍首，竟是一條魚。
《CNN》、《CBS》報導，塞爾維爾警方在Facebook表示，「猜測是一隻鳥在飛過時掉落了叼着的魚」，並逗趣寫道民眾記得，這場毫無意義事故的死者是一隻名為「吉利根」（Gilligan）的魚：「吉利根是一個勤奮的男人，是成千上萬孩子的父親。」「嫌犯最後一次被目擊時正往南飛行」，呼籲民眾不要試圖逮捕牠，「儘管據信牠沒有攜帶武器，但仍可能非常危險。」
紐澤西中央電力和照明公司（Central Power and Light Company）發言人Chris Hoenig指，這次停電持續時間不到2小時，在變壓器上發現了一條死魚，推測是魚鷹（Osprey）不慎弄掉了牠的午餐，魚從天而隔砸壞了變壓器。
同場加映：慎入！市售三文魚被拍下「怪蟲蠕動」TikTok廣傳 網民恥笑：額外蛋白質（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+3
Chris Hoenig提到，動物（通常是松鼠）是造成停電的常見原因，但魚類並不在「慣犯」之列。據悉，塞爾維爾地區有大量魚鷹，數年前牠們還被列入瀕危物種名單，該公司有一套針對魚鷹和猛禽的保護計劃，包括調查和監測巢穴，及重新安置位於其設備上或太靠近電線的巢穴。
該公司也對丟失「午餐」的魚鷹表示同情，「如果你曾在超級市場上把冰淇淋掉到地上，你就會懂那種感覺。」
同場加映：美國熱浪｜泳池驚見不速之客 熱到受不了牠都要「游水」消暑（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
觀光客愛在向日葵田「裸體打卡」 老闆受不了：快穿衣服驚嚇度破表 婆婆外出散步愛犬忽然狂吠 抬頭看黑熊正步近密封紙箱傳微弱哭聲 義工打開驚見「3雙小眼」：幸好沒被焗死巴西公寓大火 猛男先救妻女再救愛犬卻葬身火海 最後身影被拍下日本無頭男屍案｜警方查獲恐怖「手摸斷頭」片 疑兇1家3口再被捕玩水前必學！日本泳會推廣「墨魚泳式」 被沖離岸也能自救
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】