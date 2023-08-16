美國熱浪｜泳池驚見不速之客　熱到受不了牠都要「游水」消暑

天氣熱到連雞都受不了！美國路易斯安那州一名網友最近在抖音上分享一段影片，內容紀錄下在正中午太陽最大的時候，突然出現一隻神秘的雞漂浮在自家游泳池裡。



儘管誤闖卻也完全沒有慌張的樣子，神情看起來倒是相當輕鬆自在，讓網友看了都傻眼直呼：「到底從哪來的啦！」

從抖音用戶@mrs.strange50上傳的影片中可以看到，有隻雞漂浮在湛藍水池曬太陽，模樣神情看起來相當悠哉自在，發出影片的網友則搞笑表示：「某隻雞在我家泳池漂浮，那甚至不是我的雞！」畫面相當離奇。

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而原PO則在後續影片中解釋，原來這隻雞是鄰居家養的，但卻因為不明原因闖入自家泳池「度假」，害得她必須鼓起勇氣「徒手抓雞」，神展開的劇情笑翻大批網友。

影片被分享到網路上後，累積超過7萬多次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「還不快拿點水果來伺候？」、「從背影看就看得出來已經啟動度假模式了」、「怎麼連雞都過得比我快樂呢」。

「最近天氣真的太熱了，放過牠啦哈哈」、「相當熱愛生活的感覺」、「簡直就是我在夏天的靈魂動物。」

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