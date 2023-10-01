iPhone15剛開賣即傳新機預測？iPhone16外觀調整　增拍攝按鈕

蘋果（Apple）的iPhone15系列手機才剛開賣，有關下一代iPhone16的傳聞已陸續傳出。



消息指4種機型中包含3大外觀改變，包括基本款鏡頭將改回「垂直排列」、Pro系列的顯示器將加大，還配備全新的電容式「拍攝按鈕」（Capture Buttion）。

螢幕尺寸與機身重量

根據外媒《MacRumors》，iPhone16也將採用目前的命名方式，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16 Pro Max，目前資訊指出，iPhone 16與Plus將維持相同尺寸，但都增重2克，分別上升至173克、203克。

Pro版本部份將是主要更新差異，相比iPhone 15 Pro的6.1吋螢幕，iPhone 16 Pro將增大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max螢幕也將從iPhone 15 Pro Max的6.7吋增至6.9吋；重量部份iPhone 16 Pro將從187克上升至194，iPhone 16 Pro Max從221克上升至225。

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機身材質維持鋁合金

材質方面，iPhone 16 Pro／Pro Max預計採用與前代相同的5級鈦金屬（Grade 5 Titanium），具備髮絲紋路（brushed finish）、弧形設計（curved design）。

電容按鈕與垂直鏡頭

基本款 iPhone 16的鏡頭將改回iPhone 12的「垂直排列」，而非斜角排列方式； iPhone 16 Pro系列則將配備更大的動作按鈕，並額外新增全新電容式按鈕，如同iPhone SE 上的Home按鈕，蘋果內部稱為「拍攝按鈕」。

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「拍攝按鈕」並非標準的機械按鈕，無法上下移動，而是透過壓力與觸摸偵測方式，搭配觸覺引擎（Taptic Engine）提供反饋，能利用觸覺引擎模擬真實按鍵的按壓觸感。這個電容式按鈕在蘋果內部開發代號為「Project Nova」，若通過初期測試，將成為 iPhone 16 的主要賣點。

由於距離 iPhone 16 系列發布還有近一年，這期間設計可能還有變化，未來「拍攝按鈕」是否還有其他用途，或是否能用指紋辨識，都得等到後續更多消息才能釐清。

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