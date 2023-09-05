iPhone15 Pro料大幅加價　2大新賣點成漲價原因　傳這價錢起跳

蘋果（Apple）將在9月12日舉行秋季發表會，全球果粉引頸期盼的iPhone 15即將亮相。不過有媒體爆料稱iPhone 15 Pro將比其一代「更貴」，主要原因有2個：「底盤設計」和「新鏡頭系統」。



《9to5mac》引述《電子時報》（DigiTimes Research）分析師的說法，指「iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格預計將與iPhone 14和iPhone 14 Plus大致相同」，不過「iPhone 15 Pro」和「iPhone 15 Pro Max」的價格卻會有所變化。

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價格變動主要有2個原因，首先是「底盤設計從不銹鋼改為鈦金屬」，還有是「新的潛望式鏡頭系統」，不過分析師指出「儘管價格上漲，但iPhone 15 Pro仍被評估將成為這一代最受歡迎的手機」。

這並非首次有消息表示「iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的價格將比前一代機型更貴」，先前包括彭博（Bloomberg）和巴克萊銀行（Barclays）的分析師皆多次報導「Apple將漲價」，不過目前仍不清楚究竟價格上漲的幅度究竟多少。

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根據先前的傳言，iPhone 15 Pro將比iPhone 14 Pro貴100美元、起價為1099美元，與此同時，iPhone 15 Pro Max的價格可能比iPhone 14 Pro Max貴200美元、起價高達1299美元。

Apple預計將於美國時間9月12日上午10時（香港時間13日凌晨1時）發表iPhone 15系列，並於9月15日開放預購，開賣日則是9月22日。

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