她用4年教會10萬個乖女孩性高潮　被BBC評為百大最有影響力的女人

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

「女性愉悅」對大部分人而言是一個陌生的概念，三木作為中國女性愉悅領域的開創者，發現中國4.8億城市女性雖然實現了經濟上的獨立，但骨子裡依然有強烈的「悅他性」思維，在性方面，仍然屈從於男性，不知道如何讓自己愉悅。她認為女性的高潮，事關人的底層自信。「女性學會讓自己高潮，就能在身體深處找到一種源源不斷的生命力。它會促進你的所有日常關係。」2015年底，三木（原名趙靜）建立了女性愉悅社區，4年來，教會10萬女性如何獲得性高潮。2018年底，她被BBC評為全世界最有影響力、最勵志的100位女性之一。在性方面，女性都有哪些典型的困擾？三木和我們分享了7個真人真事，和10條女性必知的性愛知識。

自述：三木 編輯：倪楚嬌（一条）

性，值得被表達

我是三木，80後，湖南人，是中國女性愉悅領域的開創者。從小，我的性格和外形都比較男孩子氣，所以我一直都在思考，為什麼女性就一定是長髮，為什麼我的身體不由我做主呢？真正讓我關心起女性愉悅是因為一場特殊的活動。大學畢業時，我參加了一個三天兩晚的女性領導力的培訓。除了學習項目管理之外，晚上組織方還舉辦了一場「性論壇」，每個參與者都要從4個問題裡挑1個問題來回答：1. 我的敏感帶在哪裡？2. 我的性幻想是什麼？3. 最有趣的一次玩具的體驗。4. 最難忘的一次性的體驗。

當時我真的緊張得手心都是汗，覺得性不該是當眾聊的話題。第一個分享的是一個40來歲的大學教授，每次她去美國出差都會買一些最新的情趣玩具，帶回來和伴侶一起使用。第二位是一個20歲出頭的女生，她非常喜歡健身，她最喜歡的方式是一邊做仰臥起坐一邊自慰。我當時的分享很平淡無奇，我說最近一次性幻想是在公車上和人做愛。那是我第一次發現，原來女生是可以這麼談自己的身體感受和心理感受的。性跟愛一樣，是正能量的，很美，很獨特。它不是一個讓人臉紅的事情，它值得被表達。

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女性獨立，不僅在經濟層面，關鍵她還要是自己慾望的主人

當時國內的性教育比較多都是科普性的，從安全性行為切入，另外一派則是教你怎麼去用很厲害的方式留住男人。在經濟上很多女性已經變得獨立，也努力過一種精緻的生活方式。但我可以說，她們很多回到家是「跪」著的。女性受到的教育是一個「悅他性」的教育，尤其是性教育。她們其實不知道怎麼讓自己開心。性學專家潘綏銘主持了3次全國性調查後發現，超過1/3的中國妻子假裝過自己達到性高潮。這就是說，女性在性生活中討好男性是常態。所以在2015年底，我創辦了Yummy女性愉悅社區。4年多時間，我們已經教了近10萬女性如何獲得高潮。

七個女性愉悅故事實錄：「我結婚7年，同床不到20次， 他說你為什麼每天就想這些骯髒的事」

一開始我們的學員裏中產偏多，三四線城市對「女性愉悅」沒有概念。但4年過去了，現在4線城市用戶占到了29%。有一個34歲的媽媽給我留下很深的印象。她學歷不高，是汽車廠工人，結婚7年，同床不到20次，她曾經問過孩子爸爸，為什麼不想和她同房，他說：「你怎麼每天就想這些骯髒的事兒。」她說：「在我的生活裡是沒有性的，性是不值得提的問題，我有需求我就是壞的，這讓我非常痛苦，看群裡其他女孩子們這麼大方地討論，我才知道我是正常人。」

她參加的是我們的女騎士訓練營，主要是教她如何女上位。她說她的丈夫有240多斤，之前不願意過性生活可能就是因為太胖了。她學會女上位之後就回家練習，「我坐在他身上，他太胖了，所以我膝蓋碰不到床，不過第一次嘗試，總算有進步。丈夫說，他省事兒了。」

我後來才知道，她每個月留給自己的生活費大概只有600元左右，這次參加課程也是下了很大的決心。所以她也特別認真，在家裡一直積極練習。她課程後給我發微信說：「你們教的10種呻吟法每一種我都很喜歡。以前和公婆同住，丈夫不讓我出聲，但是我突然覺得發出聲音很舒服，很暢快。我今天把孩子送去爺爺奶奶家，回家以後就從單音開始練習，稍微有點怪怪的，不過我很開心。」

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「疫情期間，2天用完4盒避孕套， 但我一次高潮都沒有，這下問題大了」

我們分析了大小城市女性訴求的不同。小城市裡的女性，多數對性有羞恥感。大城市裡的高知女性多數覺得：我已經這麼成功了，怎麼可以沒有性高潮，我要彌補遺憾。但她們的底層是一致的：不管她多成功，在親密關係裡她都是悅他人格，並且將自己是不是快樂寄託在對方身上。這個女生來自大城市，平時很忙，覺得沒有高潮忍忍就過去了。但是疫情期間，每天都關在家裡，他們兩天就用完了4盒避孕套。老公每次都給她做足半個小時前戲，但是她還是沒有高潮。所以她就跑來上我們的高潮訓練營了。我們就教她怎麼去摸自己的身體，但是她非常排斥。她告訴我說，小時候媽媽會責罵她，總是說她身體這裡不好看，那裡不好看，所以從小她就不喜歡別人靠近她。她從來沒有撫摸過自己的私處，她摸的時候，會有一種想哭的感受。

她練了1次沒感覺後，就對自己很生氣。這也是女性的通病，我們對待自己的身體都是很苛刻的，覺得自己應該一摸就有感覺，她還罵我們教得不對。後來她在家裡反复練習了7次左右，就拍照片給我們看，床單都濕了。她分享的時候並不是很低俗的那種，她是真的喜悅，原來我可以高潮，這真的是一種自信心的核心建立。當她能讓自己高潮以後，她就不責怪伴侶了，她在床上也會風情萬種，伴侶也很開心。性高潮的好處真的不容小覷。調查顯示，經常獲得性高潮與從來沒有性高潮的人相比，情緒低落、無故疲勞和容易生氣的可能性會減少5%到12%，生活愉快的可能性則會增加12%。

「我生完2胎後，對性失去了興趣，老公背著我出軌了」

我們的學員裡產後的媽媽特別多，她們很擔心無性婚姻會導致老公出軌，所以她們來這裡的目的，就是為了學習如何取悅老公，要留下他。其實，如果你無法讓自己開心起來，你是不可能讓對方開心的。而讓自己開心，這個骨子裡其實是和性有關係的。這個學員35歲，有兩個小孩，一個3歲一個7歲。她是全職太太，基本上是她一個人照顧孩子，老公常常加班。去年5月，她在手機上看到了他跟別的女人很親密的對話。她沒有揭穿，因為她很擔心，如果真的吵起來會離婚，她不敢面對這個事情。她猜測老公的出軌可能和她的產後抑鬱，以及後來對性沒有興趣有關，而且她也時常埋怨對方不體諒自己，就一點點把他推遠了。我們沒有教她所謂的床上技巧，而是教她如何喚起自己的感覺，如何讓自己達到高潮。

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美國第一個提倡「女性要高潮」的性教育活動家Betty Doson曾說過：女性學會讓自己高潮，就能在身體深處找到一種源源不斷的生命力。在這個過程中你會建立更強的自信心，讓你的工作、生活變得更有自信。哪怕今天我什麼都沒有，但是我可以高潮，它會促進你的所有日常關係。

後來這個媽媽意識到，自己的快樂與否不該指望自己的老公。所以她學完高潮課，就去報了肚皮舞的班。「每次上課我都狠狠地盡全力去做，把我對青春的怨懟，都化作汗水，在跳舞之後，我比較開心一些，我想：既然人生已經這樣過了一半，也追不回了，那至少現在我要開心一點。」現在除了家務孩子，她開始給自己安排一些單獨的時間，也開始看一些心理成長的書。她的丈夫也覺察到了她的變化，覺得她變得有魅力了，更喜歡和她在一起了。所以說，用「悅己」的心態生活，也是能讓身邊人開心的。

「為什麼我遇到的都是渣男？」

中國女性還有一個最大的問題，就是不知道怎麼說「不」。有一個學員就像渣男收割機一樣，她交往的男朋友個個是渣男。她的第一個對像是大學同學介紹的，第一次跟對方出去，他就牽她的手，她雖然覺得太快了，但沒有拒絕。第二天晚上，對方就問她要不要去他家裡坐坐，結果男生就跟她上床了。這個關係大概維持了半年時間，後來因為對方入獄了，她才鬆了一口氣，覺得太好了，不用見面了。她覺得感情上的壞運氣應該結束了。結果第二個男朋友會在她不想要的時候，硬和她發生性關係。她當時只是感覺不開心，但是現在想起來其實算強姦了。

第三個男生則是有點情感勒索，當女生提出要和他分手的時候，他就揚言要自殺，她也為此抑鬱了很久。 我們團隊裡每一個老師其實都有心理諮詢證，女性很多性方面的問題，都和心理層面有關。我們就幫她分析為什麼遇不到好男人。

她說小學的時候曾經被表哥性騷擾過，她的父母也知道，但就讓她忍忍。於是，她不確定不舒服的感受是不是對的，邊界感不清楚。對方做了很過分的事情，她都不覺得是對方的問題，覺得或許是「我誤會他了」、「是我不夠好」。我們要做的就是肯定她不舒服的感覺，幫助她能夠說不。其實我們做女性愉悅，不是說女人學會自慰就行了，根本不需要男人。我們是要促進兩性的共贏，而不是教她不要相信男人。前不久她非常開心地來找我，她說她男朋友向她求婚了，終於告別了渣男。

女性在身體上受到的負面影響太多了

有一個女性跑來學我們的陰道緊緻課。當時就問她，為什麼要介意陰道的鬆緊？她說她自己跟老公差不多高，所以擔心老公的丁丁不夠雄偉，她已經做了很長一段時間的緊緻運動了。她說經常把老公弄得很疼，光是一根手指放進去，手指都會覺得絞著疼。但是她來上我們的課還是因為怕自己太鬆。就像現在的女性都盲從減肥一樣，她對自己的期待非常高，希望身體一定要緊緊的。我當時就說，你是不是對你的陰道要求太高了，其實可以不用有那麼多的壓力，如果你總是用這種強迫式的方式對待你的陰道，可想而知你是怎麼樣對待夫妻關係的。

從小，女人在身體上受到的負面影響是非常多的，就是你不夠瘦，臉不夠小，小腹不夠平坦等等。所以女人對自己的身體是充滿客體性的評價的。我們雖然在教緊緻課，但是我們教的是怎麼樣讓她更釋放自己，對自己的身體有更多耐心和愛意，而不是把它變成一個取悅男人的客體。

在性方面，中國的男人的壓力也很大

如果只允許我們的用戶問一個問題，女性一定會問：「怎麼樣可以高潮？」男性一定會問：「怎麼樣做，才能讓對方更喜歡跟我做愛？」其實在性方面，中國的男人女人壓力都非常大。這個學員因為男朋友不願意做前戲而非常苦惱。不管是撒嬌，還是發科普文章，男朋友都無視她的感受，每次都疼得像破處一樣。

當時我就跟她說，首先我站在你這一邊，你的感受是沒有錯的，但是我也相信如果可以的話，男生是願意做前戲的，那為什麼他寧願讓你痛也要這麼做？她就想到一個點，這個男生每次撕完安全套，都很急地要套上，然後很急地就進去。男友無意中透露出，他不願意做前戲是因為他不能特別持久，他本來就只能堅持3分鐘，所以有很強的焦慮感。我說那是有可能的，因為這個社會對男生的要求就是一定要時間長，才夠男人，已經跟他的尊嚴、男子氣概綁定在一起了。在自己的尊嚴和人格都不保的情況下，他哪有什麼能力去考慮你需要前戲。於是一方面我們教她用繞圈圈的手法，去喚醒自己身體的感受，另一方面也教她兩性之間應該怎麼去溝通。

她回去以後，首先就跟男朋友說，我以前可能對你有太多要求了，我現在才知道你很擔心自己表現的不好，會覺得沒有面子，這個事情我才知道，我願意去理解你。以前的前戲都是男生做，現在女生學了按摩之後，她就知道怎麼樣可以很快就達到喚起的狀態，所以他們前戲的時間就減短了，然後女生也更舒服了，男生的焦慮也減少了。

「我們只想當一個讓她覺得性感的男人」

我們現在的男性用戶佔到30%左右。男性想要取悅女人這個事情是不分階層的，但是他們受到的教育都是A片教育，A片對男人是很打壓的，他永遠不可能像AV男優那樣持久、有「魅力」。Cindy Gallop曾經在Ted上做過一個非常有名的演講，叫make love not porn（要做愛不要色情）。她是一個華裔，當時在美國很有影響力。她做了一個非常大膽的網站，她會讓普通人上傳自己的性愛的視頻，因為她也覺得美國年輕人受色情片的毒害太深。一個男學員是一個已婚人士，跟伴侶非常喜歡做愛，覺得做愛這個事情非常好。

「我就是想要知道如何在老婆面前成為一個性感的人，比如如何調情、如何製造浪漫氣氛，甚至如何脫她的衣服和怎麼脫自己的衣服，做愛的時候怎麼稱讚對方，怎麼表達自己很爽，做愛除了前戲以外，怎麼做後戲，怎麼製造日常的小情趣。我以前上了很多班，都是教你怎麼持久，你要硬，你要堅挺。要麼就是PUA，怎麼搭訕、怎麼發朋友圈、有什麼話術，這些導向都非常有問題。像我們這樣普普通通的男生，我們不想當渣男，我們只想當一個她會覺得性感的男人。」

Q&A

Q：一条 A：三木

Q：做女性愉悅社區，你遇到過哪些阻礙？

A： 2018年底，我被BBC評為全世界最有影響力、最勵志的100位女性之一，就有人說：「為什麼董明珠沒有入選，反而是強調性愉悅的女生入選了。」然後我一直說我是一個泛性戀，用戶對我有一些人身攻擊，說我是女權，想要博眼球。

Q：你們針對女性做過性愛偏好調查嗎？有哪些結論是超出人們想像的？

A：我們曾經做過一份問卷，一共有1245名女性參與，67%為90後，21%為80後，9%為00後，3%為70後。1. 丁丁不是越長越好的，47.81%的女性最喜歡的長度為11~14cm，15.21%為7~10cm；2. 時間也不是越長越好。5成女生認為，只要滿足30分鐘（算上前戲）男生就能拿獎杯了；3. 五成女性希望，一周有2~3次性生活，每個月經期前後和排卵期女生的慾望最強烈；4. 前戲時女生最喜歡：愛撫身體（91.85%），說情話（54.26%），會舔（52.92%）；5. 女生最介意的行為：粗魯對待陰道和胸部（82%），不主動（69%），沒有前戲（64%），沒有後戲（63%），丁丁有異味（60%）。

Q：可以總結一下，女性通常會遇到的典型問題有哪些嗎？

A：女生遇到的問題，無非是第一我為什麼沒有高潮。第二，我對性有需求我是不是有問題。第三，我做愛的時候會疼，這種就是類似陰道痙攣。第四，我在床上特別不自信，我放不開怎麼辦？第五，無性婚姻怎麼辦？第六，跟對方在一起沒有感覺了，不想讓對方摸怎麼辦？

Q：2019年你在推動性健康諮詢培訓證書，這是什麼原因？

A：我現在是「性健康諮詢培訓證書」的全國推廣、考核、培訓主要負責人。我們的從業人員真的太落後了，情趣用品店裡的店員只會強調哪個情趣用品貴，哪個更加仿真更加粗。如果我們從業人員都是這樣的態度去看待性，我們怎麼去改變中國傳統？所以我就申請了性健康諮詢培訓的考證，我就希望通過這個證，讓中國近千萬的性與生殖健康行業的從業人員更專業。

10個女生必知的性知識

1. 七成女性可能都有婦科疾病

這很常見，但同時要注意衛生，內褲每天都要更換。另外要記住，「宮頸糜爛」不是病，不會變成宮頸癌，更和品德沒關係。醫學教科書上已經改為「宮頸柱狀上皮異位」，是正常的生理現象。

2. 每3年進行一次宮頸癌篩查

21 歲以上，有性生活，那至少每3 年定期進行一次宮頸癌篩查（宮頸刮片或TCT ）。打了HPV 疫苗也要定期做宮頸癌篩查，給自己更全面地保護。

3. 像對待你的臉一樣的態度關心你的私處

我們的社會教育會讓女性覺得自己的私處是骯髒、讓人羞恥的地方，不能去看，不去重視，甚至會覺得它醜。研究證明，對自己的私處感覺舒坦自在的女性，其性愛滿意的程度，是普通女性私處意象相對貧乏女性的61倍。用關心你的臉一樣的態度，去關心身體的其他部位吧。

4. 陰蒂是你的快感來源

七成女性的高潮全靠陰蒂。實際上，陰蒂遠比我們看到的要長，大約8-12厘米，它的神經末梢也多達8000個，數量是丁丁頭的2-3倍，這是女生身體最敏感的部位。陰蒂的存在就是為了女性性愉悅。愉悅是唯一的目的，一點生殖的功能都沒有。全世界約75%的女性是無法靠單獨的陰道插入高潮的，在這種情況下要輔助陰蒂刺激才能將女性帶向巔峰體驗。

5. 學會自慰，對自己的高潮負責

愛需要學習，性也是。女生的身體是需要慢慢喚起的，我們習慣將女人的高潮體驗塞到男人的直線高潮模式，所以大部分女人都沒有高潮。學會自慰，通過自慰來了解自己的身體敏感地帶和高潮模式，這是實現自我和平等的基本主張。 你要對自己的高潮負責，引導對方讓你獲得愉悅。

6. 學會專注，關心自己的感受，先讓自己爽起來

別再擔心自己在床上的樣子，也不要把性愛當作讓對方開心的義務，在床上和兩性相處中學會專注感受，並表達自己的身體感受和愉悅喜好。這樣積極的態度，會讓自己的身體越來越敏感，也更容易在關係中找到自己的位置，如此便能掌握了自信與魅力。

7. 小黃片不是真實性生活的教科書

不是所有女性（男性）對性有那麼高漲的熱情，不是第一次約會就要發生性關係等。小黃片的姑娘是拿報酬的專業演員，你不是。

8. 學會同意、學會說no

李銀河老師指出，性有三大重要原則：成年、私密、同意。任何情況下，你都有權說no，要求對方停止自己的行為。當你勉強自己去做取悅對方並且讓自己不舒服的事時，會讓對方學會用不需要尊重你的方式來對待你。所以，要想在親密關係裡創造平等、被愛感，就要學會說No。

9. 愛是需要做，才越想做的事

很多無性婚姻的根源是把性當作自然發生的事，越不做就越難恢復。定期來一次性生活吧，可以是精緻繁冗的法式大餐，偶爾也享受一次性生活快餐，都是不錯的選擇。

10. 溝通真的很重要

性是有關身心的事，跟伴侶討論彼此的情緒和心理狀況：「你覺得我們的性生活怎麼樣？」 「什麼樣的性愛，你會更喜歡，更舒服？在情感上更適合你的？」，確保它不僅加深了身體的親密，還有心靈、情感的愉悅。

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