新盒裝紙巾「第一抽」易浪費　日本廠商教授完美抽取法

盒裝紙巾是不少人的家中必備品，但可能也有一個煩惱，就是從紙盒抽出第一張紙巾時，經常不小心就抽出一疊紙巾，又難以塞回盒內。日本一家紙業廠商在網上分享如何能夠輕鬆拿出一張紙巾的「完美抽取法」竅門，就是在打開紙盒前，先用手指按壓盒子。



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日本廠商「浜田紙業株式会社」在YouTube頻道拍攝影片做實驗，在影片內，實驗者先作出「錯誤示範」，就是打開新一盒紙巾時，像不少民眾般先撕走紙盒上面的開口，再抽出第一張紙巾，結果拿出「一疊紙巾」，又很難塞回盒子內，造成浪費。

公司介紹的「完美抽取法」，就是在撕走紙盒的開口前，先以手指來回按壓紙盒上方的開口處。

據浜田紙業稱，要確保把它「推到底」，而不是只推一處，推入時會在盒子和紙巾中間形成一個空間，改變紙巾在包裝盒內塞滿的狀態，之後就可以輕鬆取出一張紙巾。

公司也總結指，這種方式適合300張以下且較薄的盒裝紙巾，若是400張以上的較厚紙巾，失敗機率還是不低。

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