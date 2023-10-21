美國女子染流感忽視併發症狀　昏迷多天醒來驚覺恐怖後果

染上流感出現的症狀可大可小，千萬別因自認身強體壯而掉以輕心，除了常見的咳嗽、發燒或是肌肉疼痛之外，最該留意的是可能出現的「併發症狀」，是以及早就醫才是正確選擇；美國一名女子就因錯過最佳治療時機，導致病情惡化、只能截肢保命。醫生也針對相關病例坦言，像米勒這樣因流感而併發致命病症的情況雖然比較少見，但發生率卻不如人們預期的低。



綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，事件發生在2014年3月、位於美國的維吉尼亞州；當時33歲的米勒（Allison Miller）雖然意外染上流感，但因為只有頭痛和喉嚨痛症狀，因此在誤以為只是小感冒的情況下，並未太過在意。

然而日子一天天過去，發現病況不見好轉、反而有惡化趨勢的米勒，才察覺不妙急忙就醫，雖確定染上流感，但當時的醫生也僅開藥叮囑按時服用，並未發現異常；不料當晚米勒就因嚴重的背痛而昏死在地，清醒後趕忙致電友人求救，接着就休克倒地。

所幸在友人的協助下，米勒被緊急送往急診，經詳細檢查後意外發現，竟是流感併發了雙側細菌性肺炎，更因為錯過最佳治療時機而惡化，導致她出現敗血性休克的情況，甚至因此導致全身器官衰竭，評估後決定截去左腿以保住米勒的性命。

送醫昏迷了21天後米勒終於醒來，對於左腿的不翼而飛感到崩潰不已，但她也很快發現，因為流感病毒快速侵噬全身的關係，被迫留下了「永久性肺損傷」、「心臟功能衰退」等後遺症；所幸經過一段時間的心態調整後已能樂觀面對。

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